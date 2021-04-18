Большой раскол в Европе. 12 топ-грандов согласовали создание Суперлиги

Группа самых богатых и знаменитых футбольных клубов Европы согласовала план создания нового клубного турнира, который изменит структуру, экономику и отношения в мировом футболе.

После месяцев секретных переговоров «отколовшиеся» команды могут сделать объявление уже в ближайшие дни.

По меньшей мере 12 команд либо зарегистрировались в качестве членов-учредителей, либо выразили заинтересованность в присоединении к этой группе. В их числе: 6 клубов из английской Премьер-лиги, 3 – из высшего дивизиона Испании и 3 – из Италии.

Так называемая Европейская Суперлига, о которой они договорились – альянс ведущих клубов, более близкий по концепции к закрытым лигам, таким как NFL, NHL и NBA, чем нынешняя модель футбола. Это приведет к самой значительной реструктуризации элитного европейского футбола с 1950-х годов и может ознаменовать крупнейший передел рынка в современной истории спорта.

Новая модель Суперлиги позволит самым богатым клубам поделить между собой миллиарды долларов годового дохода.

Европейские футбольные чиновники поспешили попытаться заблокировать этот план. Премьер-лига осудила эту концепцию в заявлении и разослала письмо своим 20 клубам-членам, предупреждая их не принимать в этом участие. Высшие должностные лица в Испании и Италии провели экстренные заседания.

Официальные лица руководящего органа европейского футбола (УЕФА) назвали предложение о закрытой Суперлиге «циничным проектом». Заявление было подписано Премьер-лигой в Англии, Ла Лигой в Испании, Серией А в Италии, а также футбольными федерациями этих стран.

12 клубов-учредителей Европейской Суперлиги

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия)

Арсенал (Англия)

Тоттенхэм (Англия)

Реал Мадрид (Испания)

Барселона (Испания)

Атлетико (Испания)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Интер (Италия)

УЕФА в шоке! За участие в Европейской Суперлиге будут банить беспощадно