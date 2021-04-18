Большой раскол в Европе. 12 топ-грандов согласовали создание Суперлиги

Группа самых богатых и знаменитых футбольных клубов Европы согласовала план создания нового клубного турнира, который изменит структуру, экономику и отношения в мировом футболе.
После месяцев секретных переговоров «отколовшиеся» команды могут сделать объявление уже в ближайшие дни.
По меньшей мере 12 команд либо зарегистрировались в качестве членов-учредителей, либо выразили заинтересованность в присоединении к этой группе. В их числе: 6 клубов из английской Премьер-лиги, 3 – из высшего дивизиона Испании и 3 – из Италии.
Так называемая Европейская Суперлига, о которой они договорились – альянс ведущих клубов, более близкий по концепции к закрытым лигам, таким как NFL, NHL и NBA, чем нынешняя модель футбола. Это приведет к самой значительной реструктуризации элитного европейского футбола с 1950-х годов и может ознаменовать крупнейший передел рынка в современной истории спорта.
Новая модель Суперлиги позволит самым богатым клубам поделить между собой миллиарды долларов годового дохода.
Европейские футбольные чиновники поспешили попытаться заблокировать этот план. Премьер-лига осудила эту концепцию в заявлении и разослала письмо своим 20 клубам-членам, предупреждая их не принимать в этом участие. Высшие должностные лица в Испании и Италии провели экстренные заседания.
Официальные лица руководящего органа европейского футбола (УЕФА) назвали предложение о закрытой Суперлиге «циничным проектом». Заявление было подписано Премьер-лигой в Англии, Ла Лигой в Испании, Серией А в Италии, а также футбольными федерациями этих стран.
12 клубов-учредителей Европейской Суперлиги
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Челси (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Интер (Италия)
УЕФА в шоке! За участие в Европейской Суперлиге будут банить беспощадно
Источник — New York Times
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И что это за название ? Это аналогия с ситуацией в ДЫНыр?
У тебя в Макеевке есть Вестерн Юнион ?
. Все такие ослики глоры Дна или ты уникум?
У тебя в Макеевке есть Вестерн Юнион ?
Ждёт как Аньели и Перес лично , с челобитной придут к Палкину просить о вступлении в Суперлигу
А когда люди говорят « Фу Дер*мо»
Сашка думает что всех затролил
——
Давайте узнаём на какую карту ему на лечения сбрасывать
. Все такие ослики глоры Дна или ты уникум?
Это просто аргумент для переговоров этих клубов с Уефа. Но учитывая правила в Европе скорее всего косточку им дадут какую то , но все под эгидой УЕФА
А когда люди говорят « Фу Дер*мо»
Сашка думает что всех затролил
——
Давайте узнаём на какую карту ему на лечения сбрасывать
Я твою диалект не понимаю .
Ты знаешь что слова нужно складывать в предложения , чтобы там был смысл , или тебя в Макеевке такому не учили ?
ПСЖ первые - кто будет выступать за бан
В таблицу загляни .
Повторяю вопрос , ты в детстве в шахту упал , или юзе шапки много ходил ?
——
УЕФА и само конечно - коррупционный нарыв , но это уже вообще ни какие рамки не лезет .
Вместо того чтобы стремиться к системе в НХЛ иНБА , хоть к какому-то равенству . Толстосумы вообще хотят чтобы деньги лились только их клубам .
——-
Сколько там у Барсы долгов за лярд уже , как дела с финплеем у МанСити? И не смотря на это они и дальше хотят богатеть и клубы рангом по меньше вообще лишаютсч возможности хоть каких то евопуйских сливок
——
Не думал что когда то такое будет , но тут я полностью на стороне УЕФА и надеюсь у них будут яйца , чтобы детско отреагировать на этот саботаж.
Твой шахтёр уже вчера наиграл на 0,06 XG с 23 трёх атака и дву ударов .
Когда тут темы опустятся до уровня мужеложества и знания гугл карт я тебя позову
И ДК и ШД . Будут уже условно получать не 30 Лямов за группу , а 5 .
А эти деньги до Динамо очень важны .да и для ШД сейчас тоже .
Вот я и хочу узнать , как мой клуб сможет попасть в эту лигу сливок , по игровым принципам ? А ответ - никак .
Они же не хотят ввести например систему драфта образно . Упаси бог . А хотят просто сделать закрытый клуб толстосумов .
Обрезав финансирование клубам поменьше .
Поэтому, надеюсь , уефа пойдёт до конца , и будет банить всех причастных к этой афере.
Типо сделать закрытый клуб по интересам .
И вылететь ты не можешь оттуда, а зайти небось только по каким то критериям и согласию всех остальных участников .
А клубам не из ТоП 5 туда вообще априори путь закрыт .
——
Так что надеюсь УЕФА пойдёт самими жесткими методами до конца . Вплоть до дисквалификации игроков .
"Коррупцию можно победить ещё большими деньгами!"
Ничего не перепутал?
Или ты думаешь , что эта компашка из 12 клубов , позовёт копанку в свой кружок ?
ПСЖ первые - кто будет выступать за бан
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