Большой раскол в Европе. 12 топ-грандов согласовали создание Суперлиги

В УЕФА назвали предложение о закрытой Суперлиге «циничным проектом»

  • 18.04.2021 20:30
  • 11869 просмотров
  • 62 комментария
Большой раскол в Европе. 12 топ-грандов согласовали создание Суперлиги
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Группа самых богатых и знаменитых футбольных клубов Европы согласовала план создания нового клубного турнира, который изменит структуру, экономику и отношения в мировом футболе. 

После месяцев секретных переговоров «отколовшиеся» команды могут сделать объявление уже в ближайшие дни.

По меньшей мере 12 команд либо зарегистрировались в качестве членов-учредителей, либо выразили заинтересованность в присоединении к этой группе. В их числе: 6 клубов из английской Премьер-лиги, 3 – из высшего дивизиона Испании и 3 – из Италии.

Так называемая Европейская Суперлига, о которой они договорились – альянс ведущих клубов, более близкий по концепции к закрытым лигам, таким как NFL, NHL и NBA, чем нынешняя модель футбола. Это приведет к самой значительной реструктуризации элитного европейского футбола с 1950-х годов и может ознаменовать крупнейший передел рынка в современной истории спорта.

Новая модель Суперлиги позволит самым богатым клубам поделить между собой миллиарды долларов годового дохода.

Европейские футбольные чиновники поспешили попытаться заблокировать этот план. Премьер-лига осудила эту концепцию в заявлении и разослала письмо своим 20 клубам-членам, предупреждая их не принимать в этом участие. Высшие должностные лица в Испании и Италии провели экстренные заседания.

Официальные лица руководящего органа европейского футбола (УЕФА) назвали предложение о закрытой Суперлиге «циничным проектом». Заявление было подписано Премьер-лигой в Англии, Ла Лигой в Испании, Серией А в Италии, а также футбольными федерациями этих стран.

12 клубов-учредителей Европейской Суперлиги

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Интер (Италия)

УЕФА в шоке! За участие в Европейской Суперлиге будут банить беспощадно

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Источник — New York Times

(42 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 22:06
    0
    Alexander Киев, 18.04.2021 22:05
    Тот момент, когда я на матчах Дна бываю чаще, чем убожество ты, сидя в своих эбенях
    У вас в Макеевке футбол со зрителями проходит ?
    И что это за название ? Это аналогия с ситуацией в ДЫНыр?
    Ссылка
    Іван Срібний
      Іван Срібний, 18.04.2021 22:06
    0
    А ПСЖ і Баварія в цей список не попадають??????
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 22:05
    +1
    Шахтёр был и будет лучшим клубом в Украине ,и в Европе лучше выступает уже больше 10 лет чем Динамо Киев ,а Динамо как палка раз в год стреляет,вот почему за Динамо и болеют одни селюки......
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.04.2021 22:05
    -1
    funnycat, 18.04.2021 22:02
    Саш , не стесняйся , мы поможем
    У тебя в Макеевке есть Вестерн Юнион ?
    Тот момент, когда я на матчах Дна бываю чаще, чем убожество ты, сидя в своих эбенях
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 22:02
    -1
    Alexander Киев, 18.04.2021 22:00
    Ты же нищеброд, какая карта.. сам же писал что нет возможности ездить в Киев на матчи. Испанский стыд, вот это себя же затроллил
    . Все такие ослики глоры Дна или ты уникум?
    Саш , не стесняйся , мы поможем
    У тебя в Макеевке есть Вестерн Юнион ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 22:02
    -1
    Роман Порывай, 18.04.2021 21:59
    Создавая Суперлигу, в сторону условного Шахтёра со всеми его рейтингами никто не посмотрит. А вот Интер и Милан, не входящие сейчас в 20-ку по рейтингу УЕФА, возьмут с удовольствием. Или ты думаешь, что будет иначе?
    Он умственно отсталый . Конечно он думает иначе .
    Ждёт как Аньели и Перес лично , с челобитной придут к Палкину просить о вступлении в Суперлигу
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.04.2021 22:00
    0
    funnycat, 18.04.2021 21:57
    Это даунятко из тех кто обмазывается привселюдно фекалиями .
    А когда люди говорят « Фу Дер*мо»
    Сашка думает что всех затролил
    ——
    Давайте узнаём на какую карту ему на лечения сбрасывать
    Ты же нищеброд, какая карта.. сам же писал что нет возможности ездить в Киев на матчи. Испанский стыд, вот это себя же затроллил
    . Все такие ослики глоры Дна или ты уникум?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 18.04.2021 21:59
    0
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:49
    Клубный рейтинг УЕФА тебе осленку в помощь
    Создавая Суперлигу, в сторону условного Шахтёра со всеми его рейтингами никто не посмотрит. А вот Интер и Милан, не входящие сейчас в 20-ку по рейтингу УЕФА, возьмут с удовольствием. Или ты думаешь, что будет иначе?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.04.2021 21:59
    0
    NachoBarbero, 18.04.2021 21:25
    Футболистам играющим в этих клубах запретят выступать в любом турнире под эгидой УЕФА (т.е. ни в ЛЧ, ни ЧМ ни ЧЕ им больше не светит). Не все футболисты согласятся на такую хрень, а если и согласятся то за очень большие бабки. Но вот ты (футболист) стал не нужен Арсеналу, а в других грандах тебе и подавно не осталось места - куда же тебе идти? Заканчивать карьеру?
    Все верно написал.
    Это просто аргумент для переговоров этих клубов с Уефа. Но учитывая правила в Европе скорее всего косточку им дадут какую то , но все под эгидой УЕФА
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:57
    -1
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:54
    Ух здорово пуканы у ослов Днища полыхают
    Это даунятко из тех кто обмазывается привселюдно фекалиями .
    А когда люди говорят « Фу Дер*мо»
    Сашка думает что всех затролил
    ——
    Давайте узнаём на какую карту ему на лечения сбрасывать
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 18.04.2021 21:56
    +1
    В списке немцев нет, а на картинке к новости есть как так
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.04.2021 21:54
    -3
    Ух здорово пуканы у ослов Днища полыхают
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.04.2021 21:53
    -2
    У даунів такі ілюзії на рахунох шлюхотьора ,вони думають що це євро топ клуб,а це помийка))
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:53
    0
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:51
    Заглянул и что там? первый раз за 5 лет Дно выиграет УПЛ? Та ты что? Ваууууу победааа! домашних , где днище проиграло первый матч
    Ваууууу победааа! домашних , где днище проиграло первый матч
    Я твою диалект не понимаю .

    Ты знаешь что слова нужно складывать в предложения , чтобы там был смысл , или тебя в Макеевке такому не учили ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.04.2021 21:52
    -2
    funnycat, 18.04.2021 21:51
    Там кстати Бавария и ПСЖ отказались , вместо них наверное Мариуполь возьмут , чисто из уважения к шахтеру
    Дай Бог и тебя на бутылку возьмут, по приколу
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:52
    +1
    Саша Яковенко, 18.04.2021 21:50
    Бавария и ПСЖ как раз не поддержали создание суперлиги.
    Владелец ПСЖ для своей сети телеканалов купил права на показ нового формата ЛЧ
    ПСЖ первые - кто будет выступать за бан
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.04.2021 21:51
    -2
    funnycat, 18.04.2021 21:50
    По каких 0-3 , бомжатко ты немытое
    В таблицу загляни .
    Заглянул и что там? первый раз за 5 лет Дно выиграет УПЛ? Та ты что? Ваууууу победааа! домашних , где днище проиграло первый матч
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:51
    +2
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:49
    Клубный рейтинг УЕФА тебе осленку в помощь
    Там кстати Бавария и ПСЖ отказались , вместо них наверное Мариуполь возьмут , чисто из уважения к шахтеру
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:50
    0
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:49
    Клубный рейтинг УЕФА тебе осленку в помощь
    А то есть ты думаешь что Суперлига будет по рейтингу УЕФА .
    Повторяю вопрос , ты в детстве в шахту упал , или юзе шапки много ходил ?
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 18.04.2021 21:50
    0
    Mac_Gyver, 18.04.2021 21:38
    Да ради бога. Только сразу же выкинуть все эти "элитные" клубы из розыгрыша еврокубков. И Баварию с ПСЖ туда же. Пусть не пытаются усидеть на двух стульях. Розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы без этой "Илиты" станет значительно интересней.
    Бавария и ПСЖ как раз не поддержали создание суперлиги.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 20:48
    +8
    Выкинуть их из всех турниров под эгидой УЕФА .
    ——
    УЕФА и само конечно - коррупционный нарыв , но это уже вообще ни какие рамки не лезет .
    Вместо того чтобы стремиться к системе в НХЛ иНБА , хоть к какому-то равенству . Толстосумы вообще хотят чтобы деньги лились только их клубам .
    ——-
    Сколько там у Барсы долгов за лярд уже , как дела с финплеем у МанСити? И не смотря на это они и дальше хотят богатеть и клубы рангом по меньше вообще лишаютсч возможности хоть каких то евопуйских сливок
    ——
    Не думал что когда то такое будет , но тут я полностью на стороне УЕФА и надеюсь у них будут яйца , чтобы детско отреагировать на этот саботаж.
    Ссылка
    dnk-msk
    online
      dnk-msk, 18.04.2021 20:45
    +7
    Самое интересное, что среди этих 12 команд некоторые клубы уже давно к топам ни в каком виде не относятся, а некоторые с большой натяжкой к этому статусу давно стремятся
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 18.04.2021 21:25
    +4
    Футболистам играющим в этих клубах запретят выступать в любом турнире под эгидой УЕФА (т.е. ни в ЛЧ, ни ЧМ ни ЧЕ им больше не светит). Не все футболисты согласятся на такую хрень, а если и согласятся то за очень большие бабки. Но вот ты (футболист) стал не нужен Арсеналу, а в других грандах тебе и подавно не осталось места - куда же тебе идти? Заканчивать карьеру?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:46
    +3
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:42
    Дно туда никто и не пригласит А вот Шахтер вполне мог бы играть, не зря же в ТОП 20 Европы лет как 10-15 держатся.
    Вася , потеряйся отсюда .
    Твой шахтёр уже вчера наиграл на 0,06 XG с 23 трёх атака и дву ударов .

    Когда тут темы опустятся до уровня мужеложества и знания гугл карт я тебя позову
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:45
    +3
    Mac_Gyver, 18.04.2021 21:41
    А зачем туда ДК и ШД? Уверен, что в Европе Лига созданная по принципам MLS быстро завянет. Потом эти суперклЮбы сами начнутся проситься обратно в ЛЧ и в национальный чемпионаты.
    Потому что уход этих клубов , по их мнению , должен увести значительную часть денег инвесторов - от ЛЧ ( под инвесторами я грубо имею ввиду и трансляторов)
    И ДК и ШД . Будут уже условно получать не 30 Лямов за группу , а 5 .
    А эти деньги до Динамо очень важны .да и для ШД сейчас тоже .
    Вот я и хочу узнать , как мой клуб сможет попасть в эту лигу сливок , по игровым принципам ? А ответ - никак .
    Они же не хотят ввести например систему драфта образно . Упаси бог . А хотят просто сделать закрытый клуб толстосумов .
    Обрезав финансирование клубам поменьше .
    Поэтому, надеюсь , уефа пойдёт до конца , и будет банить всех причастных к этой афере.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:31
    +3
    Муґунот Уух, 18.04.2021 21:07
    И что, та же английская федерация, например, думает, что выше названные шесть будут стричь купоны в этой так называемой суперлиге, а всякие прочие лестеры, вестхемы и эвертоны будут как ни в чем не бывало выступать в ЛЧ и ЛЕ?
    Ну эти 6 так и хотят
    Типо сделать закрытый клуб по интересам .
    И вылететь ты не можешь оттуда, а зайти небось только по каким то критериям и согласию всех остальных участников .
    А клубам не из ТоП 5 туда вообще априори путь закрыт .
    ——
    Так что надеюсь УЕФА пойдёт самими жесткими методами до конца . Вплоть до дисквалификации игроков .
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 18.04.2021 21:04
    +3
    Владимир Копяк, 18.04.2021 21:00
    Молодцы! Пора уходить от этой коррумпированной и насквозь прогнившей общественной организации УЕФА. Как же они теперь будут делать левые жеребьевки, химичить с налогами,не будут получать миллионные зарплаты, дурить спонсоров на миллиарды долларов? Но просто так они не сдадутся,будут смертным боем драться... Дай Бог,чтобы это было первым кирпичиком в построение нормального европейского футбола...Может и у нас произойдет что-то подобное, пусть даже не сейчас, но наконец-то произойдет.... Павелка со своей ОПГ как кость в горле отечественного футбола....
    Последний романтик сказал, а я перевожу на нормальный язык:
    "Коррупцию можно победить ещё большими деньгами!"
    Ничего не перепутал?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.04.2021 21:03
    +3
    А немцы где? без них не будет Лиги. У Испанцев и итальянцев денег нет
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.04.2021 21:00
    +3
    Молодцы! Пора уходить от этой коррумпированной и насквозь прогнившей общественной организации УЕФА. Как же они теперь будут делать левые жеребьевки, химичить с налогами,не будут получать миллионные зарплаты, дурить спонсоров на миллиарды долларов? Но просто так они не сдадутся,будут смертным боем драться... Дай Бог,чтобы это было первым кирпичиком в построение нормального европейского футбола...Может и у нас произойдет что-то подобное, пусть даже не сейчас, но наконец-то произойдет.... Павелка со своей ОПГ как кость в горле отечественного футбола....
    Ссылка
    inoj
      inoj, 18.04.2021 20:53
    +3
    dnk-msk, 18.04.2021 20:45
    Самое интересное, что среди этих 12 команд некоторые клубы уже давно к топам ни в каком виде не относятся, а некоторые с большой натяжкой к этому статусу давно стремятся
    Вони топи по грошах.. і їм все мало
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:51
    +2
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:49
    Клубный рейтинг УЕФА тебе осленку в помощь
    Там кстати Бавария и ПСЖ отказались , вместо них наверное Мариуполь возьмут , чисто из уважения к шахтеру
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:49
    +2
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:42
    Дно туда никто и не пригласит А вот Шахтер вполне мог бы играть, не зря же в ТОП 20 Европы лет как 10-15 держатся.
    Если ты не понял , то свой рейтинг уефа ты можешь засунуть туда , куда вчера отправилась вся атакующая игра в копанке .
    Или ты думаешь , что эта компашка из 12 клубов , позовёт копанку в свой кружок ?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.04.2021 21:47
    +2
    Alexander Киев, 18.04.2021 21:42
    Дно туда никто и не пригласит А вот Шахтер вполне мог бы играть, не зря же в ТОП 20 Европы лет как 10-15 держатся.
    нет, больше, лет так 16,5-17.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 21:41
    +2
    funnycat, 18.04.2021 21:34
    Сторонники этой лиги , как вы думаете какие шансы в неё попасть у ДК или ШД ?
    А зачем туда ДК и ШД? Уверен, что в Европе Лига созданная по принципам MLS быстро завянет. Потом эти суперклЮбы сами начнутся проситься обратно в ЛЧ и в национальный чемпионаты.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 18.04.2021 21:31
    +2
    Чем швейцарка не устраивала? Там так же с третьего раунда топы между собой бы играли
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 18.04.2021 21:10
    +2
    Михаил Степанов, 18.04.2021 20:58
    Новость визивает двоякое чувство. С одной сторони послать на йух жирующих коррупционеров из УЕФА єто гуд, а с другой, єто расслоение футбольних команд. И очевидно, украинские клуби от єтого не вииграют
    Так ці уєфішні чинуши самі у тому винні зі своїм задрочюваннями і з меркантильним штуками для збагачення себе. До 1992-го, коли ці падли "реформували" КЧ у ЛЧ, потім знищили ще й Кубок Кубків, то до цього часу всім КЛУБАМ було місце під сонцем, де по-чесному відбирались і вилітали без образ кожен. Я чудово пам'ятаю ті часи. Першим почав тоді плакатись Реал, коли у 80-хх ще в 1/8 вилетів від Мілана, що буцімто, потрібні групові ігри, щоб мати можливість виправити кікс/поразку. А потім, коли в групи почали потрапляти умовні Базель, Фенербахче, Хайдук, БАТЕ, і... знову почали клуби-багатії скиглити.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.04.2021 20:58
    +2
    Новость визивает двоякое чувство. С одной сторони послать на йух жирующих коррупционеров из УЕФА єто гуд, а с другой, єто расслоение футбольних команд. И очевидно, украинские клуби от єтого не вииграют
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 18.04.2021 22:05
    +1
    Шахтёр был и будет лучшим клубом в Украине ,и в Европе лучше выступает уже больше 10 лет чем Динамо Киев ,а Динамо как палка раз в год стреляет,вот почему за Динамо и болеют одни селюки......
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 18.04.2021 21:56
    +1
    В списке немцев нет, а на картинке к новости есть как так
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:52
    +1
    Саша Яковенко, 18.04.2021 21:50
    Бавария и ПСЖ как раз не поддержали создание суперлиги.
    Владелец ПСЖ для своей сети телеканалов купил права на показ нового формата ЛЧ
    ПСЖ первые - кто будет выступать за бан
    Ссылка
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