Источник: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены из-за создания новой Европейской Суперлиги (ESL). Об этом сообщают сразу несколько источников, включая BBC Sport.
В то же время журналист-инсайдер Фабрицио Романо не подтверждает информацию:
«О временной отмене очередных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы пока ничего не заявлено официально. Нет пресс-релиза, ничего еще не решено. Заседание УЕФА в ближайшие часы прояснит этот момент».
В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) будет играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) встретится с «Челси» (Англия).
В полуфиналах ЛЕ 2020/21 должны сыграть: «Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия).
Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Реал» под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.
There’s *nothing* stated, official or confirmed yet about next Champions League and Europa League matches “temporarily suspended”. No press release, *nothing* decided yet. UEFA meeting in the next hours will clarify this point. 🚫 #UEFA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021
Источник — Twitter
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