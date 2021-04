Источник: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены из-за создания новой Европейской Суперлиги (ESL). Об этом сообщают сразу несколько источников, включая BBC Sport.

В то же время журналист-инсайдер Фабрицио Романо не подтверждает информацию:

В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) будет играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) встретится с «Челси» (Англия).

В полуфиналах ЛЕ 2020/21 должны сыграть: «Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия).

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Реал» под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.

There’s *nothing* stated, official or confirmed yet about next Champions League and Europa League matches “temporarily suspended”. No press release, *nothing* decided yet. UEFA meeting in the next hours will clarify this point. 🚫 #UEFA