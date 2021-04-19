Источник: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены

Намечается грандиозная война в мировом футболе

  • 19.04.2021 03:05
  • 1160 просмотров
  • 2 комментария
Источник: все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены
© УЕФА

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены из-за создания новой Европейской Суперлиги (ESL). Об этом сообщают сразу несколько источников, включая BBC Sport.

В то же время журналист-инсайдер Фабрицио Романо не подтверждает информацию: 

«О временной отмене очередных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы пока ничего не заявлено официально. Нет пресс-релиза, ничего еще не решено. Заседание УЕФА в ближайшие часы прояснит этот момент».

В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) будет играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) встретится с «Челси» (Англия).

В полуфиналах ЛЕ 2020/21 должны сыграть: «Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия).

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Реал» под угрозой исключения даже из текущего сезона еврокубков.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    gadyukin
    online
      gadyukin, 19.04.2021 04:07
    0
    ПСЖ автоматом выигрывает ЛЧ, а в ЛЕ субмарина с ромой финал разыграют
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.04.2021 03:22
    -3
    Как-то пох. Наших итак нету уже там.
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    gadyukin
    online
      gadyukin, 19.04.2021 04:07
    0
    ПСЖ автоматом выигрывает ЛЧ, а в ЛЕ субмарина с ромой финал разыграют
    Ссылка
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