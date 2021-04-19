Все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов

Появилась первая реакция УЕФА на создание новой Европейской Суперлиги (ESL).
Как информирует журналист Фабрицио Романо, позиция УЕФА очень жесткая по отношению к клубам-раскольникам: «Все 12 клубов и игроки, участвующие в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов, а также любых других соревнований УЕФА и ФИФА, на европейском и мировом уровне».
Напомним, 12 клубов-грандов официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги, и это невероятный шаг для европейского футбола.
After the #SuperLeague statement, this is the UEFA position: "Every club and player participating in the Super League could be banned from all UEFA and FIFA competitions, European or International level". 🚨 #UEFA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021
Источник — Twitter
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