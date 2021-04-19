Все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов

Позиция УЕФА очень жесткая по отношению к клубам-раскольникам

  • 19.04.2021 02:40
  • 675 просмотров
  • 3 комментария
Все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов
© Twitter

Появилась первая реакция УЕФА на создание новой Европейской Суперлиги (ESL).

Как информирует журналист Фабрицио Романо, позиция УЕФА очень жесткая по отношению к клубам-раскольникам: «Все 12 клубов и игроки, участвующие в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов, а также любых других соревнований УЕФА и ФИФА, на европейском и мировом уровне».

Напомним, 12 клубов-грандов официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги, и это невероятный шаг для европейского футбола.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 19.04.2021 03:23
    -1
    Такие денежные мешки, а эмблему для своего недо-турнира слизали с ЛЧ
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.04.2021 03:07
    0
    Artyom Ilchenko, 19.04.2021 02:46
    Шо, прямо сейчас исключат? Тогда ЛЧ досрочно отойдет ПСЖ, а в ЛЕ сразу финал между Вильярреалом и Ромой?
    У Шахтёра, Аякса и Порту тоже появиться шанс выиграть ЛЧ. Круто.
    Ссылка
    Artyom Ilchenko
    online
      Artyom Ilchenko, 19.04.2021 02:46
    +1
    Шо, прямо сейчас исключат? Тогда ЛЧ досрочно отойдет ПСЖ, а в ЛЕ сразу финал между Вильярреалом и Ромой?
    Ссылка
    Artyom Ilchenko
    online
      Artyom Ilchenko, 19.04.2021 02:46
    +1
    Шо, прямо сейчас исключат? Тогда ЛЧ досрочно отойдет ПСЖ, а в ЛЕ сразу финал между Вильярреалом и Ромой?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.04.2021 03:07
    0
    Artyom Ilchenko, 19.04.2021 02:46
    Шо, прямо сейчас исключат? Тогда ЛЧ досрочно отойдет ПСЖ, а в ЛЕ сразу финал между Вильярреалом и Ромой?
    У Шахтёра, Аякса и Порту тоже появиться шанс выиграть ЛЧ. Круто.
    Ссылка
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