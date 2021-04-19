Все 12 клубов, участвующих в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов

Появилась первая реакция УЕФА на создание новой Европейской Суперлиги (ESL).

Как информирует журналист Фабрицио Романо, позиция УЕФА очень жесткая по отношению к клубам-раскольникам: «Все 12 клубов и игроки, участвующие в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов, а также любых других соревнований УЕФА и ФИФА, на европейском и мировом уровне».

Напомним, 12 клубов-грандов официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги, и это невероятный шаг для европейского футбола.