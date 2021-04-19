Еще три клуба. Стало известно, какие гранды пополнят Европейскую Суперлигу

Еще три топ-клуба могут войти в Европейскую Суперлигу, которую учредили 12 клубов-грандов Европы:
Как информирует журналист Николо Скира, немецкие «Бавария», «РБ Лейпциг» и португальский «Порту» могут стать участниками нового турнира в ближайшие дни.
Другой инсайдер Фабрицио Романо подчеркивает, что окончательное решение по этим трем клубам будет принято вскоре.
Meanwhile another three european clubs as #BayernMunich, #Leipzig and #Porto could enter into the #SuperLeague in the few next days— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021
#SuperLeague founder clubs are gonna receive €3.5 billion for their 'infrastructure investment plans and to offset the impact of the COVID pandemic’.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021
Nothing done/announced yet about FC Bayern, RB Leipzig and Porto joining the SuperLeague too - it will be decided ‘soon’. 🔴🇪🇺
Источник — Twitter
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Лишь бы УЕФА не прогнулась и исключила всех баламутов из национальных первенств. Возможно, чемпионаты станут более ровными и даже интереснее чем сейчас.
Сборов от еврокубков станет ненамного меньше, потому как страны не перестанут покупать трансляции.
Зато можно будет вводить финансовый фэйрплей на полную катушку, не боясь что оскорбится какой-нибудь Ман Щити.
Имхо, клубы-основатели приносят себя в жертву оздоровления футбола. Что ни делается, то к лучшему.
Лишь бы УЕФА не прогнулась и исключила всех баламутов из национальных первенств. Возможно, чемпионаты станут более ровными и даже интереснее чем сейчас.
Сборов от еврокубков станет ненамного меньше, потому как страны не перестанут покупать трансляции.
Зато можно будет вводить финансовый фэйрплей на полную катушку, не боясь что оскорбится какой-нибудь Ман Щити.
Имхо, клубы-основатели приносят себя в жертву оздоровления футбола. Что ни делается, то к лучшему.
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