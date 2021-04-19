Еще три клуба. Стало известно, какие гранды пополнят Европейскую Суперлигу

«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут стать участниками нового турнира

  • 19.04.2021 05:39
  • 5449 просмотров
  • 1 комментарий
Еще три клуба. Стало известно, какие гранды пополнят Европейскую Суперлигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Еще три топ-клуба могут войти в Европейскую Суперлигу, которую учредили 12 клубов-грандов Европы:

Как информирует журналист Николо Скира, немецкие «Бавария», «РБ Лейпциг» и португальский «Порту» могут стать участниками нового турнира в ближайшие дни.

Другой инсайдер Фабрицио Романо подчеркивает, что окончательное решение по этим трем клубам будет принято вскоре.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 19.04.2021 06:32
    0
    Скатертью дорожка.
    Лишь бы УЕФА не прогнулась и исключила всех баламутов из национальных первенств. Возможно, чемпионаты станут более ровными и даже интереснее чем сейчас.
    Сборов от еврокубков станет ненамного меньше, потому как страны не перестанут покупать трансляции.
    Зато можно будет вводить финансовый фэйрплей на полную катушку, не боясь что оскорбится какой-нибудь Ман Щити.
    Имхо, клубы-основатели приносят себя в жертву оздоровления футбола. Что ни делается, то к лучшему.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 19.04.2021 06:32
    0
    Скатертью дорожка.
    Лишь бы УЕФА не прогнулась и исключила всех баламутов из национальных первенств. Возможно, чемпионаты станут более ровными и даже интереснее чем сейчас.
    Сборов от еврокубков станет ненамного меньше, потому как страны не перестанут покупать трансляции.
    Зато можно будет вводить финансовый фэйрплей на полную катушку, не боясь что оскорбится какой-нибудь Ман Щити.
    Имхо, клубы-основатели приносят себя в жертву оздоровления футбола. Что ни делается, то к лучшему.
    Ссылка
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