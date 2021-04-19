Еще три клуба. Стало известно, какие гранды пополнят Европейскую Суперлигу

Еще три топ-клуба могут войти в Европейскую Суперлигу, которую учредили 12 клубов-грандов Европы:

Как информирует журналист Николо Скира, немецкие «Бавария», «РБ Лейпциг» и португальский «Порту» могут стать участниками нового турнира в ближайшие дни.

Другой инсайдер Фабрицио Романо подчеркивает, что окончательное решение по этим трем клубам будет принято вскоре.

Meanwhile another three european clubs as #BayernMunich, #Leipzig and #Porto could enter into the #SuperLeague in the few next days — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021