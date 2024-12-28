ВИДЕО. Роналду и Джорджина секретно поженились? Доказательство
Криштиану Роналду нечаянно раскрыл тайну?
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес женой во время церемонии Globe Soccer Awards.
Издание Daily Mail обратило внимание на одну необычную деталь в спиче легендарного бомбардира, который несколько раз выходил на сцену во время гала-вечера вручения наград лучшим футболистам мира.
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Криштиану, благодаря за очередные награды своих близких, назвал Джорджину «моя жена».
По мнению английского таблоида, это означает, что Роналду и его пассия тайно женились, и пока никому не рассказывают об этом.
А, возможно, Криштиану просто оговорился. Тем не менее, прецендент довольно интересный:
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