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28 декабря 2024, 21:10 |
610
1

ВИДЕО. Роналду и Джорджина секретно поженились? Доказательство

Криштиану Роналду нечаянно раскрыл тайну?

28 декабря 2024, 21:10 |
610
1
ВИДЕО. Роналду и Джорджина секретно поженились? Доказательство
Youtube. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес женой во время церемонии Globe Soccer Awards.

Издание Daily Mail обратило внимание на одну необычную деталь в спиче легендарного бомбардира, который несколько раз выходил на сцену во время гала-вечера вручения наград лучшим футболистам мира.

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Криштиану, благодаря за очередные награды своих близких, назвал Джорджину «моя жена».

По мнению английского таблоида, это означает, что Роналду и его пассия тайно женились, и пока никому не рассказывают об этом.

А, возможно, Криштиану просто оговорился. Тем не менее, прецендент довольно интересный:

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видео lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес Globe Soccer Awards
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Bernard6-9
Криш уже называл её женой, вроде бы
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