ДЕВУШКА ДНЯ. Эдурне – красавица, которая вдохнула новую жизнь в Де Хеа

Эдурне Гарсия – главная женщина в жизни одного из топ-голкиперов мирового футбола – Давида Де Хеа.

Пара познакомилась в далеком 2010-м году на одном из благотворительных вечеров, который состоялся в Мадриде.

Эдурне и Давид родились в столице Испании, она была начинающей певицей, он – только-только проявил себя в первой команде «Атлетико».

После перехода в 2011-м году в «Манчестер Юнайтед» пара жила в разных городах, находя время для романтических свиданий. Эдурне считала, что для развития её карьеры, ей необходимо находиться в Мадриде. Со временем Эдурне переехала в Манчестер – хмурый климат негативно повлиял на певицу, и она очень расстроилась, когда сорвался его переход в «Реал» летом 2015 года.

В 2021 году у пары родилась дочь Янай. А спустя два года состоялась свадьба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После ухода из «МЮ» Давид целый год был без клуба, самостоятельно поддерживая форму.

Всё дело в том, что Эдурне не захотела переезжать жить в Саудовскую Аравию, где у испанского топ-вратаря было множество предложений.

Так пара и дождалась варианта с «Фиорентиной» и одним из красивейших городов Европы – Флоренцией.

Тут Давид, и Эдурне счастливы – 34-летний испанец вернул свои лучшие кондиции и демонстрирует игру, как в лучшие сезоны: 6 «сухих матчей» в 13 матчах Серии А в нынешнем сезоне.

Эдурне своим выбором Флоренции, как следующей остановки в карьере мужа, вернула всем нам лучшую версию Давида, который продолжает играть на топ-уровне в Европе: