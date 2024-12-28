Чехия – Норвегия. Мухова и Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 01:30
29 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В первом поединке группы D Чехия встретится с Норвегией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа В, Сидней. 29 декабря
01:30. Чехия – Норвегия
- Каролина Мухова – Малене Хельго
- Томаш Махач – Каспер Рууд
- Каролина Мухова / Томаш Махач – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд
В одной группе Чехия и Норвегия играют вместе с Польшей.
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