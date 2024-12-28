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28 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 28 декабря 2024, 20:06
67
0

Чехия – Норвегия. Мухова и Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 01:30

28 декабря 2024, 20:05 | Обновлено 28 декабря 2024, 20:06
67
0
Чехия – Норвегия. Мухова и Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова и Томаш Махач

29 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В первом поединке группы D Чехия встретится с Норвегией. Ориентировочное время начала первой игры – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа В, Сидней. 29 декабря

01:30. Чехия – Норвегия

  • Каролина Мухова – Малене Хельго
  • Томаш Махач – Каспер Рууд
  • Каролина Мухова / Томаш Махач – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд

В одной группе Чехия и Норвегия играют вместе с Польшей.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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