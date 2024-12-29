Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Немного грустно, что этот год заканчивается»

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини проанализировал последний поединок команды в 2024 году, в котором его подопечные поделили очки с «Лацио» в Серии А (1:1).

«Мы ожидали, что «Лацио» будет тяжелым соперником. Видели, что они уже демонстрировали такую ​​игру раньше. Первый тайм был лучшим для них, нам было трудно выдерживать их темп, силу и качество.

Во втором тайме, по моему мнению, мы вышли на поле с очень правильной настройкой. Мы забили гол немного поздно, иначе у нас был бы импульс, чтобы выиграть матч. Обе команды заслуживают похвалы, потому что это был хороший футбол.

Этот 2024 год был великолепным, удивительным, нам немного грустно, что он закончился. Мы завершили его, сделав камбек, чтобы добиться результата, когда казалось, что это будет не лучший вечер дня нас, но крепость этой команды показывает, что мы завершили его, взяв под свой контроль.

Я не говорил, что этот год нельзя повторить. Каждый год разный. Очевидно, что в этом сезоне мы не сможем выиграть Лигу Европы, потому что мы не участвуем в ней. Мы были первыми в таблице в течение большей части сезона и, безусловно, заложили определенные основы, но я всегда стараюсь совершенствоваться, а не делать шаги назад», – сказал Гасперини.

После поединка богиня осталась на первом месте, имея в активе 41 очко. Однако ближайший конкурент «Наполи» (40 баллов) имеет одну игру в запасе.