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29 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:53
1006
0

ФОТО. Жена футболиста УПЛ сфотографировалась в трусах. Огонь

Екатерина Кирюханцева зажгла в Instagram

29 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:53
1006
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ сфотографировалась в трусах. Огонь
Instagram. Екатерина Кирюханцева

Жена правого защитника луганской «Зари» Игоря Кирюханцева, Екатерина, привлекла к себе внимание эротическим снимком.

Красавица опубликовала откровенное фото в сторис в Instagram, пребывая в Буковеле вместе с мужем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара поселилась в отеле «HVOYA» – цена за ночь: от 12 250 гривен.

До возвращения в Украину Екатерина отдыхала в Португалии, где девушка публиковала красочные фото каждый день.

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фото lifestyle Игорь Кирюханцев Заря Луганск девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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