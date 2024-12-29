Другие новости29 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:53
1006
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ сфотографировалась в трусах. Огонь
Екатерина Кирюханцева зажгла в Instagram
29 декабря 2024, 00:56 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:53
1006
0
Жена правого защитника луганской «Зари» Игоря Кирюханцева, Екатерина, привлекла к себе внимание эротическим снимком.
Красавица опубликовала откровенное фото в сторис в Instagram, пребывая в Буковеле вместе с мужем.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара поселилась в отеле «HVOYA» – цена за ночь: от 12 250 гривен.
До возвращения в Украину Екатерина отдыхала в Португалии, где девушка публиковала красочные фото каждый день.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2024, 11:13 17
Украинский вратарь готов выслушать предложения других клубов
Футбол | 28 декабря 2024, 20:18 10
Следующий матч подопечные Шовковского сыграют против «Галатасарая»
Футбол | 29.12.2024, 00:37
Футбол | 28.12.2024, 07:27
Бокс | 28.12.2024, 08:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2024, 03:13
27.12.2024, 07:48 5
27.12.2024, 11:31 3
27.12.2024, 08:20 5
27.12.2024, 09:27
28.12.2024, 09:01
27.12.2024, 08:01 6
27.12.2024, 19:53 1