ФОТО. Жена футболиста УПЛ сфотографировалась в трусах. Огонь

Жена правого защитника луганской «Зари» Игоря Кирюханцева, Екатерина, привлекла к себе внимание эротическим снимком.

Красавица опубликовала откровенное фото в сторис в Instagram, пребывая в Буковеле вместе с мужем.

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Пара поселилась в отеле «HVOYA» – цена за ночь: от 12 250 гривен.

До возвращения в Украину Екатерина отдыхала в Португалии, где девушка публиковала красочные фото каждый день.