Хуан Безерра – лучший игрок первой части сезона по оценкам Sport.ua

Каждый год аккурат «под елочку» Sport.ua раскладывает подарки героям уходящего года. Точнее – осенней части сезона чемпионата страны.

Мы уже традиционно определяем лучших из лучших исполнителей УПЛ сразу в нескольких номинациях. Сначала свои «плюшки» получают герои первой части сезона, а на финише чемпионата наш сайт окончательно определяет лучших из лучших.

Наши критерии оценивания уж какой год остаются неизменными. После каждого тура наши журналисты выставляют оценки футболистам за каждый матч. Вот на основании этих оценок и выводится потом средний балл.

Наши критерии оценивания весьма просты и понятны. Это вам не оценивание от УЕФА или ФИФА, когда оказывается на поверку, что голоса тех или иных представителей стран не были учтены или потерялись где-то по дороге.

У нас все четко. Все прозрачно. Стало быть, все справедливо и закономерно.

Да, при оценивании того или иного футболиста в конкретном матче будет присутствовать элемент субъективности. Но от этого элемента никогда не удастся уйти. Не удастся даже его минимизировать, ведь речь идет не только о голах, очках и минутах, сколько об эмоциях, о впечатлениях об игре, которую каждый видит и чувствует по-своему. Однако из этих отдельных крупиц в итоге складываются общепринятые тенденции.

Что в итоге получилось у нас – давайте разбираться.

Но сначала – о наших номинациях. Мы определяли лучших из лучших сразу в десяти «ипостасях». Все по тому же, вышеуказанному принципу: на основании сложения баллов игроков за каждую игру и определении затем среднего результата. Итак, поехали.

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Безусловно, главной номинацией нашего «плебисцита» является позиция лучшего игрока первой части чемпионата. В этой связи нет градации на украинцев и легионеров, на возрастных и юниоров, на защитников и нападающих. В данном случае играет одно, оно же единственное правило: стать лучшим может каждый. Каждый, кто станет лучшим по средней оценке.

И в этот раз на промежуточном финише у нас достаточно неожиданный персонаж. Достаточно неожиданный, если мерять стандартными мерками, которыми мы привыкли доселе пользоваться.

Как правило, на виду у нас преимущественно представители двух клубов – «Динамо» и «Шахтера», а посему, как правило, именно представители этих клубов и задавали тон.

Однако в нынешнем сезоне ситуация поменялась. Не столь очевидно она поменялась, однако для наших широт доминирование на столь длинной дистанции любой третьей команды, окромя двух привычных, выдается едва ли не откровением.

Таким вот откровением в текущем чемпионате стала, естественно, «Александрия». То, что команда Руслана Ротаня «за здравие» начала сезон, вряд ли кого-то удивило. Так случалось и раньше. К тому же, «горожане» в этот раз провели действительно очень зрелую и вменяемую трансферную кампанию.

Но главной неожиданностью стало умение александрийцев удержаться на плаву. Удержаться даже не на плаву, а на вершине турнирной таблицы. Лишь в двух последних поединках осеннего полусезона в действиях команды Ротаня наметился небольшой спад. А до того она мощно и стабильно следовала от тура к туру.

И главным запевалой этой команды стал молодой и хрупкий на вид легионер – Жуан Алвина Безерра. Или просто Безерра.

Невысокого роста (165 см) бразилец пришел в наш чемпионат осенью прошлого года. Селекционеры «Александрии» отыскали его в бразильском «Васку да Гама». Правда, в той знаменитой команде Жуан Алвина скорее числился, нежели играл. За первую команду Безерра сумел провести лишь два неполных поединка. В коллективе из Рио на миниатюрного полузащитника не рассчитывали, и рады были от него отделаться.

В сентябре минувшего года Безерра подписал трехлетний контракт с «Александрией». В прошлом сезоне он, впрочем, как и все его партеры, был в поисках своей игры. А вот в нынешнем сезоне стал настоящим открытием. Не умаляя заслуг других футболистов «Александрии», нужно отметить, что именно Безерра является самым ярким игроком атаки команды Ротаня.

Невысокий бразилец действует, как правило, на правом фланге атаки. Может сыграть и чистого нападающего. За счет своих антропометрических особенностей, а также за счет прирожденного чувства мяча и техники, этот парень порой творил настоящие чудеса. Нагнетать, нагнетать, давить на соперника, искать возможность для продвижения мяча вперед, искать малейшую возможность для передачи или удара, и находить эти возможности. Вот такой он, нынешний харизматичный лидер атаки «Александрии», человек, умеющий делать разницу.

Безерра на 0,16 балла опередил в нашем списке десяти лучших игроков «горняка» Александра Зубкова и на 0,2 балла житомирянина Алексея Гуцуляка, занявшего промежуточное третье место.

И такой отрыв молодого бразильца смело можно считать существенным. С любых точек зрения. Остановимся лишь на двух. И Зубков, И Гуцуляк обладают значительно большим опытом выступлений в УПЛ, и именно они, лидеры своих команд, считались одними из главных претендентов на победу. К тому же, и по финансовому, и по кадровому критерию «Шахтер» и «Полесье» будут покруче «Александрии».

Далее в нашем списке расположились двое дончан – Артем Бондаренко и Георгий Судаков, а между них «затесался» полузащитник «Полесья» Александр Назаренко.

И в этой связи относительно невысокие позиции этих товарищей вполне объяснимы. Объяснимы тем фактом в первую очередь, что они не были стабильны. Если бы эта троица на одном дыхании прошла первую часть сезона, то они бы составили реальную конкуренцию Безерра.

Приятно видеть в нашем списке капитана «Александрии» Кирилла Ковальца. Если Безерра – это крылья александрийской команды, то Ковалец – это, безусловно, ее душа. И относительно низкое место Кирилла объясняется отчасти и тем, что черновая работа не всегда видна.

Кевин и Невертон – очередные «горняцкие» надежды. Пока что не сбывшиеся надежды. Этим двоих раздали слишком много щедрых авансов. И местами эти бразильцы оправдывают штамп «кудесники мяча». И если они более серьезно возьмутся за дело, то в своей команде будут делать разницу.

Лишь десятое место в нашем списке динамовца – Владимира Бражко – можно пояснить лишь тем, что нынешнее «Динамо» – это команда-звезда (ясное дело, по нашим меркам), а не команда звезд. В этой команде разницу может сделать каждый.

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Частично за динамовские пробелы в списке десяти лучших футболистов полусезона поквитался Георгий Бущан. Неизменный первый номер «бело-синих» очень ровно и уверенно провел отчетный период чемпионата, подтвердив свой высокий класс.

А вот в соперниках Бущана в сей раз были достаточно неожиданные его коллеги. На втором месте в списке лучших голкиперов первой части сезона расположился достаточно комфортно Иван Пахолюк из «Колоса». Да, умеют в Ковалевке взращивать хороших вратарей. Евгений Волынец, Кирилл Фесюн, теперь вот Пахолюк.

А на третьем месте с отставанием от первого всего на 0,06 балла – Алексей Паламарчук, вратарь «Ингульца». Еще раз: вратарь «Ингульца», худшей на данный момент команды чемпионата. Ну, команда может быть действительно худшая, но Паламарчук – один из лучших ее исполнителей. Если вообще не лучший. О чем лишний раз свидетельствует его недавний пенальтийный рекорд всех времен.

Четвертое и пятое места в списке лучших голкиперов заняли Андрей Клищук и Никита Турбаевский, стражи ворот «Кривбасса» и «Зари» соответственно. Тоже достаточно неожиданные персонажи, но их высокие места в нашем рейтинге целиком заслуженные.

Топ-пятерка лучших защитников первой части чемпионата включает в себя сразу троих представителей «Александрии» – Никиту Кравченко, Артема Шабанова и Александра Мартынюка. Первым двум ни опыта не занимать, ни узнаваемости, а вот для 23-летнего Мартынюка это настоящий прорыв. И фланговый оборонец «Александрии» своей уверенной и активной игрой на этот прорыв заслужил.

Капитан «Шахтера» (за отсутствия Степаненко) Николай Матвиенко был бы наверняка выше в нашем списке, если бы первую часть сезона провел так же, как и ее стартовую часть.

Отметим также присутствие в тесном перечне лучших оборонцев молодого центрбека «Полесья» Жоау Виалле.

Зато в когорте лучших полузащитников – знакомые все лица. Абсолютно все – из числа десятки лучших игроков первой части сезона. Под предводительством, понятное дело, Безерра. И без участия динамовцев.

Однако, как и в случае в вратарской позицией, за «бело-синих» свое веское слово сказал Владислав Ванат, выигравший начальный забег среди форвардов. Ну, это и не мудрено, ведь именно Ванат ушел на зимние каникулы в статусе лучшего бомбардира.

ФК Динамо. Владислав Ванат лучший нападающий осенней части сезона

Еще в пятерке лучших – Александр Филиппов из «Александрии», Игорь Краснопир и Ярослав Карабин из «Руха» и Даниэль Соса из «Кривбасса». Всем четверым не хватало главного, чтобы претендовать на первенство в своей номинации – стабильности. Именно благодаря стабильности Ванат и получил свой наивысший средний балл в нашей таблице.

Определяя лучших отечественных футболистов, смотри выше список лучших игроков чемпионата. Все закономерно. С Зубковым во главе. «Шахтер» и «Полесье» здесь рулят. «Динамо» молчит.

В пятерку легионеров достаточно неожиданно заскочил полузащитник «Вереса» Луан. Хотя почему неожиданно? «Народный клуб» в нынешнем сезоне – крепкий середняк, а не аутсайдер, и Луан приложил свои руки и ноги к этой приятной трансформации «Вереса». А в остальном – ожидаемые личности.

Всегда интересно наблюдать за прогрессом (или отсутствием такового) у новобранцев команд. Кому-то обещали золотые горы, но он не выстрелил, а кто-то наоборот – из корабля и сразу на бал.

Сразу на бал попал по нашей версии ровенчанин Луан. Высоко котируется молодой голкипер «Колоса» Пахолюк. А вот третье место Руслана Дедуха весьма неожиданное, учитывая тот факт, что его «Левый берег» звезд с небосклона не хватал. Замыкают пятерку лучших новичков бразильцы из «Полесья» и «Карпат» – Виалле и Бруниньо соответственно.

Ну, а лучшим ветераном по нашим оценкам стал голкипер «Ингульца» Паламарчук. Лучшим он стал благодаря не только своей отличной реакции, но и стабильному месту в основе. Владимир Адамюк и Денис Олейник, к примеру, подобной прытью похвастаться не могут. Кстати, Олейнику уже не светит выиграть итоговый забег ветеранов: он уже завершил свою карьеру.

О тех, чья карьера только начинается. Лучшим стал «горняк» Невертон. Учитывая его амплуа и потенциал, победа закономерная. Но вот если бы центрбек «Динамо» Тарас Михавко забивал в чужие ворота столько же, сколько забивал в свои, то быть бы именно ему на первом месте.

То ли еще будет.

Лучшие игроки УПЛ в осенней части сезона по оценкам Sport.ua (не менее 11 матчей)

Ср.оц. Игры 1. ЖУАН АЛВИНА Александрия 6,79 17 2. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,63 12 3. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6,59 16 4. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,57 15 5. Александр НАЗАРЕНКО Полесье 6,44 17 6. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,44 16 7. Кирилл КОВАЛЕЦ Александрия 6,38 17 8. НЕВЕРТОН Шахтер 6,38 11 9. КЕВИН Шахтер 6,36 11 10. Владимир БРАЖКО Динамо 6,35 13

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Георгий БУЩАН Динамо 6,28 16 2. Иван ПАХОЛЮК Колос 6,25 14 3. Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 6,22 16 4. Андрей КЛИЩУК Кривбасс 6,21 12 5. Никита ТУРБАЕВСКИЙ Заря 6,19 13

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Никита КРАВЧЕНКО Александрия 6,27 17 2. Александр МАРТЫНЮК Александрия 6,18 17 3. Николай МАТВИЕНКО Шахтер 6,15 13 4, Артем ШАБАНОВ Александрия 6,12 17 5. ЖОАУ ВИАЛЛЕ Полесье 6,11 14

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. ЖУАН АЛВИНА Александрия 6,79 17 2. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,63 12 3. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6,59 16 4. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,57 15 5. Александр НАЗАРЕНКО Полесье 6,44 17 6. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,44 16

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Владислав ВАНАТ Динамо 6,27 15 2. Александр ФИЛИППОВ Александрия 6,24 17 3. Игорь КРАСНОПИР Рух 6,15 17 4. Даниэль СОСА Кривбасс 6,13 15 5. Ярослав КАРАБИН Рух 6,06 17

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Александр ЗУБКОВ Шахтер 6,63 12 2. Алексей ГУЦУЛЯК Полесье 6,59 16 3. Артем БОНДАРЕНКО Шахтер 6,57 15 4. Александр НАЗАРЕНКО Полесье 6,44 17 5. Георгий СУДАКОВ Шахтер 6,44 16

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. ЖУАН АЛВИНА Александрия 6,79 17 2. НЕВЕРТОН Шахтер 6,38 11 3. КЕВИН Шахтер 6,36 11 4. ЛУАН Верес 6,27 16 5. Даниэль СОСА Кривбасс 6,13 15

Новички

Ср.оц. Игры 1. ЛУАН Верес 6,27 16 2. Иван ПАХОЛЮК Колос 6,25 14 3. Руслан ДЕДУХ Левый берег 6,13 16 4. ЖОАУ ВИАЛЛЕ Полесье 6,11 14 5. БРУНИНЬЮ Карпаты 6,09 11

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Алексей ПАЛАМАРЧУК Ингулец 6,22 16 2. Богдан БУТКО Черноморец 5,93 14 3. Игорь ПЕРДУТА Ворскла 5,80 15 4. Владимир АДАМЮК Карпаты 5,77 14 5. Денис ОЛЕЙНИК ЛНЗ 5,75 11

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)