Голкипер сборной Украины является лучшим в топовых лигах по топ-показателю

Известный статистический портал Вatamb Football опубликовал рейтинг вратарей семи лучших европейских футбольных лиг по проценту сейвов.

Одним из лидеров списка является украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который имеет 83.3% отраженных ударов. Такой показатель имеет и Диогу Кошта из «Порту» и Давид Де Хеа из «Фиорентины» – все трое разделяют первую строчку.

В этом сезоне Трубин провел на клубном уровне 22 матча, пропустил 15 голов и 11 поединков отыграл на ноль.

Ранее 23-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской «Бенфики», женился на Марине Галаган.