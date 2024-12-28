Голкипер сборной Украины является лучшим в топовых лигах по топ-показателю
Анатолий Трубин имеет топовый процент сейвов
Известный статистический портал Вatamb Football опубликовал рейтинг вратарей семи лучших европейских футбольных лиг по проценту сейвов.
Одним из лидеров списка является украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который имеет 83.3% отраженных ударов. Такой показатель имеет и Диогу Кошта из «Порту» и Давид Де Хеа из «Фиорентины» – все трое разделяют первую строчку.
В этом сезоне Трубин провел на клубном уровне 22 матча, пропустил 15 голов и 11 поединков отыграл на ноль.
Ранее 23-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской «Бенфики», женился на Марине Галаган.
🧤 Top 7 League Goalkeepers: Save percentage %— DataMB (@DataMB_) December 28, 2024
🇪🇸 83.33% — David de Gea (Fiorentina, 34)
🇵🇹 83.33% — Diogo Costa (Porto, 25)
🇺🇦 83.33% — Anatoliy Trubin (Benfica, 23)
🇮🇹 82.35% — Mattia Perin (Juventus, 32)
🇩🇪 77.78% — Moritz Nicolas (M'gladbach, 27)
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