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  4. Голкипер сборной Украины является лучшим в топовых лигах по топ-показателю
Португалия
28 декабря 2024, 22:47 |
338
0

Голкипер сборной Украины является лучшим в топовых лигах по топ-показателю

Анатолий Трубин имеет топовый процент сейвов

28 декабря 2024, 22:47 |
338
0
Голкипер сборной Украины является лучшим в топовых лигах по топ-показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный статистический портал Вatamb Football опубликовал рейтинг вратарей семи лучших европейских футбольных лиг по проценту сейвов.

Одним из лидеров списка является украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который имеет 83.3% отраженных ударов. Такой показатель имеет и Диогу Кошта из «Порту» и Давид Де Хеа из «Фиорентины» – все трое разделяют первую строчку.

В этом сезоне Трубин провел на клубном уровне 22 матча, пропустил 15 голов и 11 поединков отыграл на ноль.

Ранее 23-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской «Бенфики», женился на Марине Галаган.

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Анатолий Трубин Диогу Кошта Давид Де Хеа рейтинг Бенфика Фиорентина Порту статистика чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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