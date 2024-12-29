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  4. 175 миллионов евро. Барселона попытается совершить сумасшедший трансфер
Испания
29 декабря 2024, 00:51 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:55
547
0

175 миллионов евро. Барселона попытается совершить сумасшедший трансфер

В Каталонии попытаются сделать все ради трансфера Рафаэла Леау

29 декабря 2024, 00:51 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:55
547
0
175 миллионов евро. Барселона попытается совершить сумасшедший трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, трансфер 25-летнего португальца, в контракте которого прописаны отступные в размере 175 миллионов евро, будет очень сложно совершить, но у испанского гранда есть одна надежда. Это Жорже Мендеш.

Жоан Лапорта считает, что португальский агент игрока сможет помочь клубу совершить сенсационную сделку, которая сейчас кажется практически невозможной.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Милана» может стать заменой Сака в «Арсенале».

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Милан Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рафаэл Леау Жоан Лапорта Жорже Мендеш
Данііл Киріяка Источник: Calciomercato
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