175 миллионов евро. Барселона попытается совершить сумасшедший трансфер

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, трансфер 25-летнего португальца, в контракте которого прописаны отступные в размере 175 миллионов евро, будет очень сложно совершить, но у испанского гранда есть одна надежда. Это Жорже Мендеш.

Жоан Лапорта считает, что португальский агент игрока сможет помочь клубу совершить сенсационную сделку, которая сейчас кажется практически невозможной.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Милана» может стать заменой Сака в «Арсенале».