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  4. Забивал Реалу на Бернабеу. В Арсенале нашли замену Сака
Англия
28 декабря 2024, 22:30 |
352
0

Забивал Реалу на Бернабеу. В Арсенале нашли замену Сака

Самуэль Чуквуезе может стать игроком лондонского клуба

28 декабря 2024, 22:30 |
352
0
Забивал Реалу на Бернабеу. В Арсенале нашли замену Сака
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Нигерийский вингер «Милана» Самуэль Чуквуезе может стать игроком «Арсенала», сообщает Milan Live.

По информации источника, 25-летний футболист не убедил ни руководство, ни тренерский штаб своей игрой. При этом, лондонский «Арсенал» рассматривает нигерийца как временную замену травмированному Букайо Сака и готов подписать Самуэля уже этой зимой.

За игроком также следит «Астон Вилла» и клубы Саудовской Аравии. Ценник, за который Чуквуезе может стать игроком канониров, составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стал известен срок, на который выбыл Букайо Сака.

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Самуэль Чуквуезе трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Арсенал Лондон Милан Букайо Сака
Данііл Киріяка Источник
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