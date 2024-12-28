Забивал Реалу на Бернабеу. В Арсенале нашли замену Сака

Нигерийский вингер «Милана» Самуэль Чуквуезе может стать игроком «Арсенала», сообщает Milan Live.

По информации источника, 25-летний футболист не убедил ни руководство, ни тренерский штаб своей игрой. При этом, лондонский «Арсенал» рассматривает нигерийца как временную замену травмированному Букайо Сака и готов подписать Самуэля уже этой зимой.

За игроком также следит «Астон Вилла» и клубы Саудовской Аравии. Ценник, за который Чуквуезе может стать игроком канониров, составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стал известен срок, на который выбыл Букайо Сака.