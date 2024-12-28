Англия28 декабря 2024, 15:10 |
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Удар по чемпионским амбициям АПЛ. Лидер Арсенала выбыл на два месяца
Сака до конца зимы не сыграет
28 декабря 2024, 15:10 |
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Тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что лидер команды Букайо Сака пропустит не менее восьми недель. Вингер перенес операцию на задней поверхности бедра и до конца зимы команде не поможет.
«Много, много недель без Сака. Ему нужно больше двух месяцев на восстановление, больше мы узнаем после того, как начнут заживать шрамы и игрок начнется двигаться».
«Но нам придется играть так, чтобы заменить Сака», – сказал Артета.
Команда в таблице АПЛ отстает от лидера «Ливерпуля» на шесть очков.
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