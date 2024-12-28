Удар по чемпионским амбициям АПЛ. Лидер Арсенала выбыл на два месяца

Тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что лидер команды Букайо Сака пропустит не менее восьми недель. Вингер перенес операцию на задней поверхности бедра и до конца зимы команде не поможет.

«Много, много недель без Сака. Ему нужно больше двух месяцев на восстановление, больше мы узнаем после того, как начнут заживать шрамы и игрок начнется двигаться».

«Но нам придется играть так, чтобы заменить Сака», – сказал Артета.

Команда в таблице АПЛ отстает от лидера «Ливерпуля» на шесть очков.