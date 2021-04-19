12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), и это невероятный шаг для европейского футбола.

Стали известны имена президента и вице-президентов Европейской Суперлиги.

Президент «Реала» Флорентино Перес, который будет президентом ESL, говорит: «Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания».

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Суперлиги, отметил: «Наши 12 клубов-основателей представляют миллиарды болельщиков по всему миру и завоевали 99 европейских трофеев. Мы собрались вместе в этот критический момент, что позволило трансформировать европейские соревнования, поставив любимую игру на устойчивую основу на долгосрочное будущее. Это существенно укрепляет солидарность и дает фанатам и игрокам-любителям регулярный поток топ-матчей, которые подпитывают их страсть к игре, предоставляя привлекательные образцы для подражания».

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер станет вице-президентом Суперлиги. Он сказал: «Собрав вместе величайшие клубы и игроков мира для игры друг с другом на протяжении всего сезона, Суперлига откроет новую главу в европейском футболе, обеспечив соревнования и условия мирового класса, а также увеличив финансовую поддержку широкой футбольной пирамиды».

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу