Источник: Челси готовит документы для выхода из Суперлиги

Лондонский «Челси» готовит документы для выхода из Европейской Суперлиги.

Об этом информируют сразу несколько британских журналистов и подтверждает Sky Sports.

20 апреля фанаты клуба провели акцию протеста у стадиона «Стэмфорд Бридж».

«Челси» является одним из 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу.

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL — Dan Roan (@danroan) April 20, 2021

Am told Chelsea are pulling out of The Super League. — Ben Rumsby (@ben_rumsby) April 20, 2021