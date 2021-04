ВИДЕО. Роман, сделай правильно! Фанаты Челси протестуют против Суперлиги

Болельщики «Челси» собрались возле «Стэмфорд Бридж» в знак протеста против участия их клуба в Европейской Суперлиге.



«Роман (Абрамович, владелец клуба - прим.), сделай правильно», – гласит надпись на одном из плакатов.



Отметим, что «Челси» и еще 11 топовых европейских клубов в воскресенье заявили о создании Европейской Суперлиги (ESL), которая планирует развиваться отдельно существующих европейских соревнований.

Сегодня в 22:00 «Челси» примет «Брайтон» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Chelsea fans are gathered outside Stamford Bridge to protest the European Super League.



Keep it up 👏👏pic.twitter.com/j3UcyGc8ZB — SPORTbible (@sportbible) April 20, 2021

Already a good number of Chelsea fans outside Stamford Bridge in protest of the #ESL. ‘Super Frank’ being sung by the crowd pic.twitter.com/ma5zgRSHd8 — Adam Newson (@AdamNewson) April 20, 2021

More Chelsea fans have gathered to protest the clubs involvement in the 'European Super League' pic.twitter.com/dyjO9k1v6g — Football Daily (@footballdaily) April 20, 2021