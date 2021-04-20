Вечером все 12 клубов проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Суперлиги

Вечером 20 апреля все 12 клубов-основателей проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Европейской Суперлиги (ESL).
В дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».
Несколько английских клубов уже приняли решение выйти из Суперлиги. Похоже, давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей.
BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021
- talkSPORT sources understand.
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Источник — talkSPORT
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Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
Вас точно это устраивает?
все-таки це була якась афера.
Клуби, принаймні англійські, реагують на поведінку вболівальників. Он подивіться що виробляють. За петельки беруть.
Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
А тут до выборов еще ого го.
Может за Переса будем голосовать, если он нам Суперлигу и 3,5 ярда пообещает
все-таки це була якась афера.
- Не ссать, всё в порядке,Я же Вам обещал!!!Я уже суд выйграл!
все-таки це була якась афера.
все-таки це була якась афера.
- Не ссать, всё в порядке,Я же Вам обещал!!!Я уже суд выйграл!
А тут до выборов еще ого го.
Может за Переса будем голосовать, если он нам Суперлигу и 3,5 ярда пообещает
І помиляються в житті абсолютно всі. Різниця мабуть тільки в масштабах.
Не минуло це і організаторів Суперліги.
Перед тим, як відрізати, забули сім разів відміряти.
все-таки це була якась афера.
Клуби, принаймні англійські, реагують на поведінку вболівальників. Он подивіться що виробляють. За петельки беруть.
все-таки це була якась афера.
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