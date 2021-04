Вечером все 12 клубов проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Суперлиги

Вечером 20 апреля все 12 клубов-основателей проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Европейской Суперлиги (ESL).

В дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

Несколько английских клубов уже приняли решение выйти из Суперлиги. Похоже, давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей.

