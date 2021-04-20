Вечером все 12 клубов проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Суперлиги

Давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей

  • 20.04.2021 21:55
  • 8615 просмотров
  • 37 комментариев
Вечером все 12 клубов проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 апреля все 12 клубов-основателей проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Европейской Суперлиги (ESL).

В дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединились 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

Несколько английских клубов уже приняли решение выйти из Суперлиги. Похоже, давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей.

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Источник — talkSPORT

(22 голоса)

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Комментарии
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 22:59
    +1
    Александр Федько, 20.04.2021 22:47
    Ахахах. Этот тот который был во всех возможных партиях начиная с 1994 года? И прекрасно чувствовал себя при всех режимах, начиная Кучмы?) Так еще и его рейтинг 0.5%, кто здесь еще "дыбил" и лох))))
    Рейтинг в детском саду самый высокий у кота Леопольда, а самый низкий у медсестры, потому что уколы делает в жопу! Вот вы явно путаете, сладкое и необходимое.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 22:57
    -2
    winner2012, 20.04.2021 22:50
    Я думаю будет новая волна после следующего ЧМ в Катаре.
    Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
    Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
    По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
    Ну урежут финансирование, к примеру, детского или женского футбола, чтоб Пересам платить ими же разогнанные космические з/п футболерам.
    Вас точно это устраивает?
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    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 22:54
    0
    Istm, 20.04.2021 22:32
    цікаво, що про розпуск заговорили після того, як уефа оголосило про "реформи" та збільшення бюджету ЛЧ.
    все-таки це була якась афера.
    УЄФА робило звичні для таких подій речі. Показало ломаку і пряник. І вибирайте що подобається.
    Клуби, принаймні англійські, реагують на поведінку вболівальників. Он подивіться що виробляють. За петельки беруть.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 22:51
    +1
    Случилось то что я говорил, как только один из основателей дрогнул пошла цепная реакция и все развалилось как карточный домик. Где там Перес со своим Чемпионатом мира? Реал кстати следовало бы на год отстранить от футбола, а Переса пожизненно. Чтобы другим не повадно было.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 20.04.2021 22:50
    -2
    Я думаю будет новая волна после следующего ЧМ в Катаре.
    Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
    Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
    По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 20.04.2021 22:50
    -1
    Александр Федько, 20.04.2021 22:47
    Ахахах. Этот тот который был во всех возможных партиях начиная с 1994 года? И прекрасно чувствовал себя при всех режимах, начиная Кучмы?) Так еще и его рейтинг 0.5%, кто здесь еще "дыбил" и лох))))
    Дыбил и лох здесь ты, но не огорчайся)
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 22:47
    0
    etorfine, 20.04.2021 22:41
    Могу, Роман Бессмертный, был он и на прошлых выборах, но вы же голосуете за квартал и сватов, дыбилы)
    Ахахах. Этот тот который был во всех возможных партиях начиная с 1994 года? И прекрасно чувствовал себя при всех режимах, начиная Кучмы?) Так еще и его рейтинг 0.5%, кто здесь еще "дыбил" и лох))))
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 20.04.2021 22:46
    -4
    etorfine, 20.04.2021 22:41
    Могу, Роман Бессмертный, был он и на прошлых выборах, но вы же голосуете за квартал и сватов, дыбилы)
    бывшего кординатора Нашей Украины,ты любишь мёд или на Говерлу лазить
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 22:46
    +1
    Student259, 20.04.2021 22:33
    Ну да такие «истинные патриоты» как ты могут считать 73 процента населения страны дебилами, эти дебилы трудятся на заводах и в шахтах что бы таким умникам как ты комфортно жилось
    Вы абсолютно правы, народ имеет тех правителей на которых заслуживает, а Валотька это следствие, а не причина
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 22:43
    +1
    Александр Федько, 20.04.2021 22:31
    Красава) Скажи пожалуйста за кого голосовать на след. выборах? Чтоб не вляпаться
    Рано еще за это думать. Вон Володька за пол года только созрел стать презедентом.
    А тут до выборов еще ого го.
    Может за Переса будем голосовать, если он нам Суперлигу и 3,5 ярда пообещает
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 20.04.2021 22:41
    -1
    Александр Федько, 20.04.2021 22:38
    то есть достойного кандидата ты назвать не можешь?
    Могу, Роман Бессмертный, был он и на прошлых выборах, но вы же голосуете за квартал и сватов, дыбилы)
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 22:38
    -4
    etorfine, 20.04.2021 22:35
    Голосуй за Киву, даже если его не будет в списках...
    то есть достойного кандидата ты назвать не можешь?
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 20.04.2021 22:35
    0
    Александр Федько, 20.04.2021 22:31
    Красава) Скажи пожалуйста за кого голосовать на след. выборах? Чтоб не вляпаться
    Голосуй за Киву, даже если его не будет в списках...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.04.2021 22:35
    0
    Слабаки.
    Ссылка
    Student259
    online
      Student259, 20.04.2021 22:33
    -3
    Stanislav Matusevych, 20.04.2021 22:30
    Найкращий комент!
    Ну да такие «истинные патриоты» как ты могут считать 73 процента населения страны дебилами, эти дебилы трудятся на заводах и в шахтах что бы таким умникам как ты комфортно жилось
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 22:33
    +2
    Istm, 20.04.2021 22:32
    цікаво, що про розпуск заговорили після того, як уефа оголосило про "реформи" та збільшення бюджету ЛЧ.
    все-таки це була якась афера.
    Если афера, тогда смысл президентам уходить с поста?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 22:33
    +2
    Вы представляете слова Переса:
    - Не ссать, всё в порядке,Я же Вам обещал!!!Я уже суд выйграл!
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 22:32
    0
    цікаво, що про розпуск заговорили після того, як уефа оголосило про "реформи" та збільшення бюджету ЛЧ.
    все-таки це була якась афера.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 22:31
    0
    etorfine, 20.04.2021 22:18
    Это как выбрать Волотьку Зеленскава президентом - дыбилы радуются, а нормальные люди понимают в какое дерьмо вляпались
    Красава) Скажи пожалуйста за кого голосовать на след. выборах? Чтоб не вляпаться
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 20.04.2021 22:18
    +9
    Это как выбрать Волотьку Зеленскава президентом - дыбилы радуются, а нормальные люди понимают в какое дерьмо вляпались
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 21:57
    +8
    та, ладно..признайтесь в пресс-релизе что попугать хотели что б бабла срубить побольше))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.04.2021 22:30
    +5
    etorfine, 20.04.2021 22:18
    Это как выбрать Волотьку Зеленскава президентом - дыбилы радуются, а нормальные люди понимают в какое дерьмо вляпались
    Найкращий комент!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.04.2021 22:00
    +3
    Для меня вся эта история вообще непонятная какая-то ....
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 22:33
    +2
    Istm, 20.04.2021 22:32
    цікаво, що про розпуск заговорили після того, як уефа оголосило про "реформи" та збільшення бюджету ЛЧ.
    все-таки це була якась афера.
    Если афера, тогда смысл президентам уходить с поста?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 22:33
    +2
    Вы представляете слова Переса:
    - Не ссать, всё в порядке,Я же Вам обещал!!!Я уже суд выйграл!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 22:13
    +2
    обгадились..
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 22:59
    +1
    Александр Федько, 20.04.2021 22:47
    Ахахах. Этот тот который был во всех возможных партиях начиная с 1994 года? И прекрасно чувствовал себя при всех режимах, начиная Кучмы?) Так еще и его рейтинг 0.5%, кто здесь еще "дыбил" и лох))))
    Рейтинг в детском саду самый высокий у кота Леопольда, а самый низкий у медсестры, потому что уколы делает в жопу! Вот вы явно путаете, сладкое и необходимое.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 22:51
    +1
    Случилось то что я говорил, как только один из основателей дрогнул пошла цепная реакция и все развалилось как карточный домик. Где там Перес со своим Чемпионатом мира? Реал кстати следовало бы на год отстранить от футбола, а Переса пожизненно. Чтобы другим не повадно было.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 22:46
    +1
    Student259, 20.04.2021 22:33
    Ну да такие «истинные патриоты» как ты могут считать 73 процента населения страны дебилами, эти дебилы трудятся на заводах и в шахтах что бы таким умникам как ты комфортно жилось
    Вы абсолютно правы, народ имеет тех правителей на которых заслуживает, а Валотька это следствие, а не причина
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 20.04.2021 22:43
    +1
    Александр Федько, 20.04.2021 22:31
    Красава) Скажи пожалуйста за кого голосовать на след. выборах? Чтоб не вляпаться
    Рано еще за это думать. Вон Володька за пол года только созрел стать презедентом.
    А тут до выборов еще ого го.
    Может за Переса будем голосовать, если он нам Суперлигу и 3,5 ярда пообещает
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 22:13
    +1
    Всрались ще до початку змагань? Оце так суперліга...
    Ссылка
    Влад Старцев
      Влад Старцев, 20.04.2021 22:05
    +1
    Михаил Степанов, 20.04.2021 21:57
    та, ладно..признайтесь в пресс-релизе что попугать хотели что б бабла срубить побольше))
    УЕФА не лично этим 12 клубам увеличил бюджет а на всех участников. И я думаю УЕФА уверенна в своих силах
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 22:01
    +1
    На жаль життя-це низка наших помилок, які на протязі цього життя ми стараємося виправити. Щось вдається, а щось ні.
    І помиляються в житті абсолютно всі. Різниця мабуть тільки в масштабах.
    Не минуло це і організаторів Суперліги.
    Перед тим, як відрізати, забули сім разів відміряти.
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    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 22:54
    0
    Istm, 20.04.2021 22:32
    цікаво, що про розпуск заговорили після того, як уефа оголосило про "реформи" та збільшення бюджету ЛЧ.
    все-таки це була якась афера.
    УЄФА робило звичні для таких подій речі. Показало ломаку і пряник. І вибирайте що подобається.
    Клуби, принаймні англійські, реагують на поведінку вболівальників. Он подивіться що виробляють. За петельки беруть.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 22:47
    0
    etorfine, 20.04.2021 22:41
    Могу, Роман Бессмертный, был он и на прошлых выборах, но вы же голосуете за квартал и сватов, дыбилы)
    Ахахах. Этот тот который был во всех возможных партиях начиная с 1994 года? И прекрасно чувствовал себя при всех режимах, начиная Кучмы?) Так еще и его рейтинг 0.5%, кто здесь еще "дыбил" и лох))))
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 20.04.2021 22:35
    0
    Александр Федько, 20.04.2021 22:31
    Красава) Скажи пожалуйста за кого голосовать на след. выборах? Чтоб не вляпаться
    Голосуй за Киву, даже если его не будет в списках...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.04.2021 22:35
    0
    Слабаки.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 22:32
    0
    цікаво, що про розпуск заговорили після того, як уефа оголосило про "реформи" та збільшення бюджету ЛЧ.
    все-таки це була якась афера.
    Ссылка
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