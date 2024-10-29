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  4. Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Испания
29 октября 2024, 00:01 |
1837
7

Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024

В «Реале» обвинили Александера Чеферина

29 октября 2024, 00:01 |
1837
7
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

В мадридском клубе возмущены этой ситуацией. Флорентино Перес и другие боссы «Реала» убеждены, что на эту ситуацию имел большое влияние президент УЕФА Александер Чеферин. А причиной является то, что Перес и мадридский клуб поддерживают создание футбольной Суперлиги, а президент УЕФА выступает категорически против подобного турнира.

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Александер Чеферин Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Флорентино Перес Золотой мяч Европейская Суперлига УЕФА
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 7
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ViAn
Об'єктивно ЗМ повинен був виграти Карвахаль. Він єдиний гравець, який виграв все. І не просто виграв, а був визначальним діячем цих перемог. Родрі і Белінгем теж повинні були бути у  трійці. Вінісіус Жуніор на ЗМ не заслужив. Взагалі не розумію чому він у трійці.
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+1
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mini.f
Не думал, что журналисты проголосуют по справедливости... Оказывается - можно. Родри на голову выше этого "борца за свободу негров Африки", целовать ноги неграм тут не будут, как несколько лет назад в США, тут другой народ.... И журналисты не подвели, браво! 
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+1
TolsTIyELF
Родрі Іспанець, позиція Переса дивна. 
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0
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Mishka_Tayson
Сходив проти вітру. Ще й підлеглих окропив. Зате власні амбіції потішив.
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0
Александр Бондарь
Забыл денег закинуть.Кто ему доктор
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-1
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