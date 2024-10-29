Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

В мадридском клубе возмущены этой ситуацией. Флорентино Перес и другие боссы «Реала» убеждены, что на эту ситуацию имел большое влияние президент УЕФА Александер Чеферин. А причиной является то, что Перес и мадридский клуб поддерживают создание футбольной Суперлиги, а президент УЕФА выступает категорически против подобного турнира.