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Европейская Суперлига
07 декабря 2024, 17:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:59
187
1

«Ее не существует. Никто ее не поддержит». Президент ПСЖ – о Суперлиге

Аль-Хелаифи высказался о европейской Суперлиге

07 декабря 2024, 17:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 17:59
187
1
«Ее не существует. Никто ее не поддержит». Президент ПСЖ – о Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал европейскую Суперлигу:

«Суперлига? Ее не существует. Никто ее не поддержит: ни болельщики, ни игроки, ни СМИ, ни правительства, ни клубы. За исключением двух. Надеюсь, однажды они осознают свою ошибку и вернутся в европейскую семью».

Компания, которая занимается продвижением Европейской Суперлиги, планирует начать соревнования в сентябре 2025 года.

Ранее президент «ПСЖ» прокомментировал слухи об интересе к Мохамеду Салаху.

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Нассер Аль-Хелаифи Европейская Суперлига ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Іван Распутін Источник: Marca
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Kosta
Ну так и гоняйте её с Реалом
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