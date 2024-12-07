«Ее не существует. Никто ее не поддержит». Президент ПСЖ – о Суперлиге

Президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал европейскую Суперлигу:

«Суперлига? Ее не существует. Никто ее не поддержит: ни болельщики, ни игроки, ни СМИ, ни правительства, ни клубы. За исключением двух. Надеюсь, однажды они осознают свою ошибку и вернутся в европейскую семью».

Компания, которая занимается продвижением Европейской Суперлиги, планирует начать соревнования в сентябре 2025 года.

Ранее президент «ПСЖ» прокомментировал слухи об интересе к Мохамеду Салаху.