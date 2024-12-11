«Было важно это сделать». Наставник ПСЖ оценил победу в Лиге чемпионов

10 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемипонов, в котором сыграли РБ Зальцбург и ПСЖ. Гости разгромили австрийский клуб со счетом 3:0.

Луис Энрике, тренер ПСЖ: «Для нас было очень важно выиграть матч, взять три очка. Я думаю, что мы заслужили эту победу.

Жоау Невеш, полузащитник ПСЖ: «Мы сыграли очень хорошую игру, и я очень счастлив. На мой взгляд, ключевым моментом в этот вечер было то, что мы качественно воплотили в игру свои идеи».

Гонсало Рамос, нападающий ПСЖ: «Я видел очень сильный «Пари Сен-Жермен» против хорошей команды. Мы играли в свою игру, проделали свою работу и показали, что можем сделать много хороших вещей в этом соревновании. Мы играли как команда, мы доверяли друг другу. Мы просто выполняли свою работу и теперь с нетерпением ждем следующих игр».

Пепейн Лейндерс, тренер РБ Зальцбург: «Мы так и не нашли свою игру. Они играли более качественно. Их гибкость создавала нам проблемы, и в моменты, когда мы приближались к ним, их индивидуальное качество было просто слишком сильным».

Александер Шлагер, вратарь РБ Зальцбург: «Они сегодня были слишком сильны, и мы были недостаточно хороши во многих моментах игры. Мы не нашли достаточно способов заставить их совершать ошибки, играя без мяча. Мы должны взять многие из игр, которые мы провели до сих пор в Лиге чемпионов, многому научиться и насладиться двумя последними играми в январе».

Мадс Бидструп, полузащитник РБ Зальцбург: «Это была очень трудная игра против очень сильного соперника. Мы с самого начала знали, что это будет очень трудный матч, с большим количеством защиты. В некоторых частях игры, я думаю, мы сделали это достаточно хорошо. Против таких команд вы получаете только четыре или пять контратак, и вы должны реализовать их, но мы этого не сделали. В конце мы пропустили еще два гола, поэтому это выглядит плохо».

Видеообзор матча: