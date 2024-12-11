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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:30 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:05
17
0

РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3. Разгром в Зальцбурге. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 01:30 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:05
17
0
РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3. Разгром в Зальцбурге. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «РБ Зальцбург» и «ПСЖ».

Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«РБ Зальцбург» – «ПСЖ» – 0:3

Голы: Рамуш 30, Мендеш 72, Дуэ, 85

Видеообзор матча:

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РБ Зальцбург ПСЖ Лига чемпионов видео голов и обзор Гонсалу Рамуш Нуну Мендеш Дезире Дуэ
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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