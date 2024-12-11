РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3. Разгром в Зальцбурге. Видео голов

10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «РБ Зальцбург» и «ПСЖ».

Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«РБ Зальцбург» – «ПСЖ» – 0:3

Голы: Рамуш 30, Мендеш 72, Дуэ, 85

Видеообзор матча: