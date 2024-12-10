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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
10.12.2024 22:00 – FT 0 : 3
ПСЖ
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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:53 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:56
105
0

Сенсации не произошло. ПСЖ уверенно одолел РБ Зальцбург

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу парижского клуба

10 декабря 2024, 23:53 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:56
105
0
Сенсации не произошло. ПСЖ уверенно одолел РБ Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Зальцбург - ПСЖ

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «ПСЖ».

Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге.

За гостей забитыми голами отметились Гонсало Рамуш, Нуну Мендеш и Дезире Дуэ. Хозяева не сумели ответить забитыми мячами.

В турнирной таблице «ПСЖ», имея в своем активе 7 очков, занимает 24-е место. «РБ Зальцбург» набрал 3 очка и занимает 32-ю позицию.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3

Голы: Рамуш, 30, Мендеш, 72, Дуэ, 85

РБ Зальцбург: Шлагер, Гиндо, Байду, Дедич, Капальдо, Бидструп, (Кавамура, 80), Гурна-Дуат, (Байчетин, 66), Ео, (Кларк, 57), Глух, (Терзич, 80), Нене, Ратков, (Дагим, 57)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, (Эрнандес, 83), Витинья, Невес, Руис, (Заир-Эмери, 72), Ли, Рамуш, (Дуэ, 66), Баркола

Предупреждения: Гиндо, 35, Гурна-Дуат, 53, Капальдо, 75

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ПСЖ РБ Зальцбург Лига чемпионов Гонсалу Рамуш Нуну Мендеш Дезире Дуэ
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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