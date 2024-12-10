Сенсации не произошло. ПСЖ уверенно одолел РБ Зальцбург
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу парижского клуба
10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «РБ Зальцбургом» и «ПСЖ».
Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге.
За гостей забитыми голами отметились Гонсало Рамуш, Нуну Мендеш и Дезире Дуэ. Хозяева не сумели ответить забитыми мячами.
В турнирной таблице «ПСЖ», имея в своем активе 7 очков, занимает 24-е место. «РБ Зальцбург» набрал 3 очка и занимает 32-ю позицию.
Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря
РБ Зальцбург – ПСЖ – 0:3
Голы: Рамуш, 30, Мендеш, 72, Дуэ, 85
РБ Зальцбург: Шлагер, Гиндо, Байду, Дедич, Капальдо, Бидструп, (Кавамура, 80), Гурна-Дуат, (Байчетин, 66), Ео, (Кларк, 57), Глух, (Терзич, 80), Нене, Ратков, (Дагим, 57)
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, (Эрнандес, 83), Витинья, Невес, Руис, (Заир-Эмери, 72), Ли, Рамуш, (Дуэ, 66), Баркола
Предупреждения: Гиндо, 35, Гурна-Дуат, 53, Капальдо, 75
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