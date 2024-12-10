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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
10.12.2024 19:45 – перерыв 0 : 0
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:41
346
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:41
346
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE
ФК Шахтер

Вечером 10 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря

  • 19:45. Динамо Загреб – Селтик
  • 19:45. Жирона – Ливерпуль
  • 22:00. Аталанта – Реал Мадрид
  • 22:00. Байер – Интер
  • 22:00. Брест – ПСВ
  • 22:00. Брюгге – Спортинг
  • 22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ
  • 22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла
  • 22:00. Шахтер – Бавария

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

19:45. Динамо Загреб – Селтик

19:45. Жирона – Ливерпуль

22:00. Аталанта – Реал Мадрид

22:00. Байер – Интер

22:00. Брест – ПСВ

22:00. Брюгге – Спортинг

22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ

22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла

22:00. Шахтер – Бавария

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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