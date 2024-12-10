10.12.2024 19:45 – перерыв 0 : 0
Лига чемпионов10 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:41
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Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 декабря видеотрансляции матчей 6-го тура Лиги чемпионов
10 декабря 2024, 19:40 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:41
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Вечером 10 декабря проходят поединки 6-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 10 декабря
- 19:45. Динамо Загреб – Селтик
- 19:45. Жирона – Ливерпуль
- 22:00. Аталанта – Реал Мадрид
- 22:00. Байер – Интер
- 22:00. Брест – ПСВ
- 22:00. Брюгге – Спортинг
- 22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ
- 22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла
- 22:00. Шахтер – Бавария
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
19:45. Динамо Загреб – Селтик
19:45. Жирона – Ливерпуль
22:00. Аталанта – Реал Мадрид
22:00. Байер – Интер
22:00. Брест – ПСВ
22:00. Брюгге – Спортинг
22:00. РБ Зальцбург – ПСЖ
22:00. РБ Лейпциг – Астон Вилла
22:00. Шахтер – Бавария
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