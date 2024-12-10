Борьба за место в плей-офф ЛЧ. Динамо Загреб дома сыграло с Селтиком

Состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Динамо» Загреб и «Селтиком», которые продолжают борьбу за место в топ-24 турнира и выход в плей-офф.

Встреча завершилась вничью 0:0. Шотландская команда набирает 9 пунктов и пока поднимается на 17-е место, у хорватского коллектива 8 очков и 21-я позиция.

Основной этап Лиги чемпионов. 6-й тур

Динамо Загреб – Селтик 0:0

Динамо: Загорац, Ристовски, Бернауэр, Теофиль-Катерин, Габриэл, Рог, Лацавенде, Шпикич (Мбуку, 73), Батурина (Стойкович, 82), Пьяца (Ходжа, 82), Куленович

Селтик: Шмайхель, Джонстон (Талстон, 46), Картер, Трасти, Макгрегор, Бернардо (Энглс, 65), Хатате (Маккоуэн, 65), Кун, Маэда (Форрест, 72), Фурухаси (Айдах, 72)

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