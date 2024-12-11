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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
10.12.2024 19:45 – FT 0 : 0
Селтик
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:06
16
0

Динамо Загреб – Селтик – 0:0. Битва за выживание в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:06
16
0
Динамо Загреб – Селтик – 0:0. Битва за выживание в ЛЧ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Динамо Загреб» и «Селтик».

Игра проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась безголевой ничьей 0:0.

Лига чемпионов. 6-й тур. 10 декабря

«Динамо Загреб» – «Селтик» – 0:0

Смотрите видеообзор матча на YouTube-канале MEGOGO СПОРТ

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Динамо Загреб Селтик Лига чемпионов видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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