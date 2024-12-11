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Франция
11 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:08
262
0

Свободный агент. Поль Погба близок к переходу в Марсель

Звездный француз может продолжить карьеру в Марселе

11 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:08
262
0
Свободный агент. Поль Погба близок к переходу в Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Звездный экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Марсель», сообщает Fichajes.

По информации источника, французский клуб является главным фаворитом на подписание французского хавбека. Экс-одноклубник Погба по сборной Франции и «Ювентусу» Адриен Рабьо, который играет в «Марселе» настаивает на трансфере Поля. Также, как сообщает источник, звездный хавбек тоже не против попробовать свои силы в Лиге 1.

Последним клубом француза был «Ювентус», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года в качестве свободного агента. Сейчас игрок находиться без клуба.

Ранее сообщалось, игроком интересуется «Фулхэм».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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