Свободный агент. Поль Погба близок к переходу в Марсель
Звездный француз может продолжить карьеру в Марселе
Звездный экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Марсель», сообщает Fichajes.
По информации источника, французский клуб является главным фаворитом на подписание французского хавбека. Экс-одноклубник Погба по сборной Франции и «Ювентусу» Адриен Рабьо, который играет в «Марселе» настаивает на трансфере Поля. Также, как сообщает источник, звездный хавбек тоже не против попробовать свои силы в Лиге 1.
Последним клубом француза был «Ювентус», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года в качестве свободного агента. Сейчас игрок находиться без клуба.
Ранее сообщалось, игроком интересуется «Фулхэм».
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