Звезда Манчестер Юнайтед может перейти в ПСЖ за 90 миллионов евро

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает Fichajes, французский клуб считает, что английский нападающий усилит атаку команды. «ПСЖ» готов заплатить за игрока 90 миллионов евро, что больше чем его трансферная стоимость. Однако, по информации источника, «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать своего игрока меньше чем за 100 миллионов евро.

Веб-портал Transfermat оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 60 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 23 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Красные дьяволы» не рассчитывают на трех футболистов.