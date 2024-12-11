11.12.2024 19:45 – FT 3 : 2
Лига чемпионов11 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:56
207
0
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Австрийский Штурм после поражения занимает 29-ю позицию с 3 баллами
11 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:56
207
0
Вечером 11 декабря состоялся поединок 6-го тура Лиги чемпионов.
В голевой перестрелке французский Лилль переиграл Штурм из Граца (3:2).
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Французский Лилль с 13 очками вошел в топ-6 Лиги чемпионов.
Австрийский Штурм после поражения занимает 29-ю позицию с 3 баллами.
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
19:45. Лилль (Франция) – Штурм Грац (Австрия) – 3:2
Гол: Саграуи, 37, Баккер, 45+2, Харальдссон, 81 – Китеишвили, 45+4, Бирет, 47
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