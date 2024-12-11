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Лига Чемпионов
Лилль
11.12.2024 19:45 – FT 3 : 2
Штурм Грац
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:56
207
0

Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов

Австрийский Штурм после поражения занимает 29-ю позицию с 3 баллами

11 декабря 2024, 21:47 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:56
207
0
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря состоялся поединок 6-го тура Лиги чемпионов.

В голевой перестрелке французский Лилль переиграл Штурм из Граца (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский Лилль с 13 очками вошел в топ-6 Лиги чемпионов.

Австрийский Штурм после поражения занимает 29-ю позицию с 3 баллами.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

19:45. Лилль (Франция) – Штурм Грац (Австрия) – 3:2

Гол: Саграуи, 37, Баккер, 45+2, Харальдссон, 81 – Китеишвили, 45+4, Бирет, 47

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Лига чемпионов Лилль Штурм Грац
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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