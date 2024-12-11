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Лига Чемпионов
Лилль
11.12.2024 19:45 – FT 3 : 2
Штурм Грац
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 23:45 |
44
0

Лилль – Штурм – 3:2. Отыгрались, но не смогли выйти вперед. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 23:45 |
44
0
Лилль – Штурм – 3:2. Отыгрались, но не смогли выйти вперед. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Лилль» и «Штурм».

Игра проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Лига чемпионов. 6-й тур. 11 декабря

«Лилль» – «Штурм Грац» – 3:2

Голы: Саграуи 37, Баккер 45+2, Харальдссон, 81 – Китеишвили 45+4, Бирет, 47

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Лилль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мика Биерет (Штурм Грац).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Отар Китеишвили (Штурм Грац).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Баккер (Лилль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Осаме Сахрауи (Лилль).
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Лилль Штурм Грац видео голов и обзор Лига чемпионов
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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