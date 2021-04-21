ОФИЦИАЛЬНО. Вудворд уйдет в отставку из Ман Юнайтед в конце 2021 года

Вудворд покинет свой пост из-за негативной реакции на создание Суперлиги

  • 21.04.2021 01:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Вудворд уйдет в отставку из Ман Юнайтед в конце 2021 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эд Вудворд

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил, что Эд Вудворд будет отправлен в отставку с поста председателя правления в конце 2021 года.

Совладелец клуба Джоэл Глейзер заявил: «Эд Вудворд отлично служил клубу. От имени всех сотрудников я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность за его неустанный труд и преданность делу. Его вклад в клуб был огромен, и он всегда будет приветствоваться на «Олд Траффорд» как член семьи «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Вудворд покинет свой пост из-за негативной реакции на создание Европейской Суперлиги. Вудворд присоединился к «МЮ» в 2005 году и стал исполнительным вице-президентом в 2012 году.

 

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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