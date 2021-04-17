«Чертов ниггер, уходи из футбола». Защитника Астон Виллы оскорбили расисты

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз подвергся оскорблениям в соцсетях по расовому признаку.

Игрок выложил в Twitter скриншот из Instagram, где пользователь написал ему: «Чертов ниггер, уходи из футбола, чертова свинья».

Футболист прокомментировал ситуацию: «Еще один день из жизни социальных сетей без фильтров. Пожалуйста, не жалейте нас, просто становитесь бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети не становятся безопаснее без этого».

«Астон Вилла» и АПЛ дружно осудили оскорбления в адрес футболиста.