«Чертов ниггер, уходи из футбола». Защитника Астон Виллы оскорбили расисты

Тайрон Мингз получил оскорбления в соцсетях по расовому признаку

  • 17.04.2021 04:15
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«Чертов ниггер, уходи из футбола». Защитника Астон Виллы оскорбили расисты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз подвергся оскорблениям в соцсетях по расовому признаку. 

Игрок выложил в Twitter скриншот из Instagram, где пользователь написал ему: «Чертов ниггер, уходи из футбола, чертова свинья». 

Футболист прокомментировал ситуацию: «Еще один день из жизни социальных сетей без фильтров. Пожалуйста, не жалейте нас, просто становитесь бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети не становятся безопаснее без этого».

«Астон Вилла» и АПЛ дружно осудили оскорбления в адрес футболиста.

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Источник — Twitter

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