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Испания
19 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:58
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Винисиус Жуниор: «Я один не могу бороться против всего»

Бразилец заговорил о важности борьбы с расизмом

19 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:58
626
1
Винисиус Жуниор: «Я один не могу бороться против всего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор откровенно рассказал о своей борьбе с расизмом. Футболист признался, насколько это важно.

«За последние три месяца нам уже удалось посадить 3-4 человека в тюрьму и заставить их заплатить за преступление, которое они совершили. И мы можем уменьшить этот показатель как можно быстрее, потому что даже человек, который является расистом, будет бояться сказать это перед камерами, это будет уменьшаться и будет влиять на других людей.

Мы на верном пути. Я играю в Испании, где я много страдал и все еще иногда страдаю, но, конечно, все меньше и меньше благодаря помощи всех клубов и всех людей, которые делают все возможное для борьбы с расизмом.

Я знаю насколько я важен, но я всегда говорю, что это борьба всех нас, потому что я один не могу бороться против всего, от чего страдают все чернокожие люди. Но я знаю свой вес, я знаю свою силу, свое слово и то, что я могу говорить за всех людей, которые боятся. Я верю в то, что могу говорить о этих людях. Поэтому я рад, что могу помочь и оставаться сильным и крепким в борьбе вместе со всеми игроками и всеми людьми, которые смогли нам помочь.

Я считаю, что любая помощь приветствуется. Чернокожие люди страдали в течение длительного времени, и должно наступить время, когда все это закончится. Вот почему ФИФА, обладающая сильным именем, вместе с конфедерацией футбола Бразилии, вместе со всеми игроками, имеют эту силу для борьбы. Поэтому давайте продолжать вместе, крепкие и сильные, чтобы здесь и в ближайшем будущем дети, которые придут в наше будущее, имели лучшую жизнь», – сказал Винисиус.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе Жуниоре в 2025 году

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид расизм чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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Alehandro
Борець з расизмом) Вінісіус - мавпа. І не тому, що чорношкірий, а просто по суті)
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