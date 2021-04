Зинченко – в основе Манчестер Сити на матч с Лидсом

Сегодня, 10 апреля «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ дома примет «Лидс». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Стал известен состав «Манчестер Сити» на матч. Александр Зинченко выйдет в основе, при чем на родной позиции центрального полузащитника.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Аке, Менди, Фернандиньо, Зинченко, Бернарду Силва, Торрес, Стерлинг, Жезус

The lads to face Leeds! 💪



XI | Ederson, Cancelo, Stones, Ake, Mendy, Fernandinho (C), Zinchenko, Bernardo, Torres, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Walker, Dias, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Foden, Garcia



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/sLhzD5TfeJ