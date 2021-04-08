31-й тур
Ман Сити
0 : 0
Лидс
10.04.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «горожан» есть право на осечку

  • 08.04.2021 18:12
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Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/ManCity/

В субботу, 10-го апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» в рамках матча 31-го тура английской Премьер-лиги местный «Манчестер Сити» примет «Лидс». Стартовый свисток арбитра Андре Марринера прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы среди недели провели тяжелейший поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Хоть «горожане» и добыли победы, но потратили много сил и еще не решили судьбу противостояния. Команду из Манчестера уже в следующую среду ждет ответный матч с «Боруссией», поэтому можно ожидать, что на матч с «Лидсом» выйдет не совсем основа. «Голубые» имеют на это полное право, поскольку дела в чемпионате у команды Александра Зинченко обстоят наилучшим образом и даже потеря очков «горожан» особо не повлияет на расклад в АПЛ.

Сейчас «Манчестер Сити» имеет в своем активе 74 очка и опережает второй «Манчестер Юнайтед» на 14 баллов. Думается, что судьба чемпионского титула уже решена, ведь до конца чемпионата осталось восемь туров и растерять это преимущество будет крайне тяжело. Из этого можно сделать вывод, что «Сити» может сделать ставку на Лигу чемпионов и Кубки. «Горожане» вышли в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с «Челси», а также пробились в финал Кубка английской лиги, где их соперником будет «Тоттенхэм». Манчестерцы вполне могут рассчитывать на трофейный покер по итогам сезона.

«Лидс»

«Павлины» весь сезон выступали неровно и нестабильно, однако смогли обезопасить себя от зоны вылета. «Белые» сейчас имеют в своем активе 42 очка. Они расположились на одиннадцатом месте в таблице и опережают опасную зону на 16 пунктов, поэтому с главной задачей на сезон «Лидс» справился. В конце сезона нынешнего команда Марсело Бьелсы может уже начинать готовиться к следующему, поскольку она так и останется в середине турнирной таблицы.

Последние два матча «Лидс» выиграл. Повержены были «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед». До этого была ничья с «Челси», поэтому можно сделать вывод, что команда находится в неплохой форме. Учитывая тот факт, что «павлины» продолжают выступать лишь в одном турнире, они будут более свежими и думается, что могут зацепиться за очки в этом матче.

История встреч

Команды встречались между собой 103 раза. Небольшое преимущество на стороне «Сити», который выиграл в 44 поединках. На счету «Лидса» 41 победа. Еще 18 игр завершились вничью.

Матч первого круга завершился со счетом 1:1. На гол Рахима Стерлинга хозяева ответили точным ударом Родриго.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Карсон, Зинченко, Стоунз, Диаш, Уокер, Фернандиньо, Родри, Гюндоган, Фоден, Торрес, Агуэро.

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Филлипс, Рафинья, Даллас, Робертс, Харрисон, Родриго.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 5.70 по линии Parimatch.

10 апреля, суббота

«Манчестер Сити» – «Лидс»
Манчестер. Стадион «Этихад». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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