Лидс в меньшинстве удивил Зинченко и Манчестер Сити победой на выезде

«Лидс» наставник Марсело Бьелсы в невероятном матче АПЛ сумел обыграть «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1.

При этом гости с конца первого тайма играли в меньшинстве, однако дубль Стюарта Далласа принес команде сенсационную победу.

Александр Зинченко провел на поле весь матч. Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» опережает МЮ на 14 очков при двух матчах в запасе у соперника.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Манчестер Сити - Лидс 1:2

Голы: Торрес, 76 - Даллас, 42, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Аке (Гюндоган, 56), Менди (Фоден, 74), Бернарду, Фернандиньо, Зинченко, Торрес, Стерлинг, Жезус

Лидс: Месльер, Айлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Филлипс, Даллас, Рафинья (Шеклтон, 90), Робертс (Кох, 63), Коста, Бамфорд