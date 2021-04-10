31-й тур
Ман Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидс в меньшинстве удивил Зинченко и Манчестер Сити победой на выезде

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла на своем поле

  • 10.04.2021 16:34
  • 1631 просмотр
  • 3 комментария
Лидс в меньшинстве удивил Зинченко и Манчестер Сити победой на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Лидс» наставник Марсело Бьелсы в невероятном матче АПЛ сумел обыграть «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1.

При этом гости с конца первого тайма играли в меньшинстве, однако дубль Стюарта Далласа принес команде сенсационную победу.

Александр Зинченко провел на поле весь матч. Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» опережает МЮ на 14 очков при двух матчах в запасе у соперника.

Чемпионат Англии. 31-й тур

Манчестер Сити - Лидс 1:2
Голы: Торрес, 76 - Даллас, 42, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Аке (Гюндоган, 56), Менди (Фоден, 74), Бернарду, Фернандиньо, Зинченко, Торрес, Стерлинг, Жезус

Лидс: Месльер, Айлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Филлипс, Даллас, Рафинья (Шеклтон, 90), Робертс (Кох, 63), Коста, Бамфорд

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:45
    0
    А вам не кажется что Ман Сити проседает к концовке сезона?
    С Дортмундом был первый звоночек.
    Или это все спишем на разбаланс игроков после сборных?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 10.04.2021 16:44
    0
    В среду ответка в Дортмунде. Та игра поважнее будет. Примечательно, что у Сити со старта вышли сразу все 4 левых защитника: Зина, Канселу, Менди и Аке. Саша Седан наконец-то сыграл на родной позиции в центре поля и, кстати, смотрелся очень даже не плохо
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 16:36
    0
    Фора є! Можна трішки і на кантору зіграти!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:45
    0
    А вам не кажется что Ман Сити проседает к концовке сезона?
    С Дортмундом был первый звоночек.
    Или это все спишем на разбаланс игроков после сборных?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 10.04.2021 16:44
    0
    В среду ответка в Дортмунде. Та игра поважнее будет. Примечательно, что у Сити со старта вышли сразу все 4 левых защитника: Зина, Канселу, Менди и Аке. Саша Седан наконец-то сыграл на родной позиции в центре поля и, кстати, смотрелся очень даже не плохо
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 16:36
    0
    Фора є! Можна трішки і на кантору зіграти!
    Ссылка
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