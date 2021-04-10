Лидс в меньшинстве удивил Зинченко и Манчестер Сити победой на выезде

«Лидс» наставник Марсело Бьелсы в невероятном матче АПЛ сумел обыграть «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1.
При этом гости с конца первого тайма играли в меньшинстве, однако дубль Стюарта Далласа принес команде сенсационную победу.
Александр Зинченко провел на поле весь матч. Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» опережает МЮ на 14 очков при двух матчах в запасе у соперника.
Чемпионат Англии. 31-й тур
Манчестер Сити - Лидс 1:2
Голы: Торрес, 76 - Даллас, 42, 90+1
Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Аке (Гюндоган, 56), Менди (Фоден, 74), Бернарду, Фернандиньо, Зинченко, Торрес, Стерлинг, Жезус
Лидс: Месльер, Айлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Филлипс, Даллас, Рафинья (Шеклтон, 90), Робертс (Кох, 63), Коста, Бамфорд
Источник — Sport.ua
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