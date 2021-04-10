ВИДЕО. Что сказал Гвардиола после поражения в матче против Лидса

«Лидс» в невероятном матче АПЛ сумел обыграть «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1. При этом гости с конца первого тайма играли в меньшинстве, однако дубль Стюарта Далласа принес команде сенсационную победу.
Александр Зинченко провел на поле весь матч. Несмотря на поражение, «Манчестер Сити» опережает МЮ на 14 очков при двух матчах в запасе у соперника.
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Пепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» – «Лидс».
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Источник — Sport.ua
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