WhoScored: Зинченко – один из лучших в составе Ман Сити в матче с Лидсом

Команда Пепа Гвардиолы потерпела сенсационное поражение

  • 10.04.2021 17:18
  • 2368 просмотров
  • 3 комментария
WhoScored: Зинченко – один из лучших в составе Ман Сити в матче с Лидсом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ дома сенсационно проиграл «Лидсу» - 1:2. Александр Зинченко вышел в основе «Сити» на матч на позиции центрального полузащитника.

В итоге Зинченко стал одним из лучших игроков матча в составе своей команды по версии WhoScored с оценкой 7,3 – более высокий балл (7,4 балла) только у Жоау Канселу:

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Источник — WhoScored.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 10.04.2021 17:41
    0
    Сильно не забыл как играть на родной позиции на топ уровне
    Топ потомушто АПЛ ето уже топ уровень
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 10.04.2021 17:29
    0
    Зина молодец, но увы сегодня этого было не достаточно
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 10.04.2021 17:25
    0
    Уверенно сегодня смотрелся. Старался обострять. Молодец https://streamable.com/3ja4n9
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 10.04.2021 17:41
    0
    Сильно не забыл как играть на родной позиции на топ уровне
    Топ потомушто АПЛ ето уже топ уровень
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 10.04.2021 17:29
    0
    Зина молодец, но увы сегодня этого было не достаточно
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 10.04.2021 17:25
    0
    Уверенно сегодня смотрелся. Старался обострять. Молодец https://streamable.com/3ja4n9
    Ссылка
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