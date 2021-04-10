WhoScored: Зинченко – один из лучших в составе Ман Сити в матче с Лидсом

Сегодня «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ дома сенсационно проиграл «Лидсу» - 1:2. Александр Зинченко вышел в основе «Сити» на матч на позиции центрального полузащитника.

В итоге Зинченко стал одним из лучших игроков матча в составе своей команды по версии WhoScored с оценкой 7,3 – более высокий балл (7,4 балла) только у Жоау Канселу: