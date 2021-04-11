В поединке 31 тура чемпионата Англии «Лидс» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Даллас (Лидс).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|45'
|Лиам Куупер (Лидс) получает красную карточку.
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Даллас (Лидс).
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Источник — YouTube
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