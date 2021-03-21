Левандовски забивает 40+ голов в шести сезонах подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сделал хет-трик в поединке 26-го тура Бунделиги со «Штутгартом» (4:0).
На счету поляка уже 42 мяча в 36 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.
Футболисту удается забивать 40 или более голов уже шесть сезонов подряд.
Также Левандовски обновил свой рекорд по голам в Бундеслиге.
Lewandowski has now scored 40+ goals for the SIXTH consecutive season:— ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021
15-16: 42 in 51 games
16-17: 43 in 47 games
17-18: 41 in 48 games
18-19: 40 in 47 games
19-20: 55 in 47 games
20-21: 42 in 36 games*
Incredible consistency 👏 pic.twitter.com/hLbg9tFzyV
Источник — Sport.ua
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