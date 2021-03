Левандовски забивает 40+ голов в шести сезонах подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, сделал хет-трик в поединке 26-го тура Бунделиги со «Штутгартом» (4:0).

На счету поляка уже 42 мяча в 36 матчах нынешнего сезона во всех турнирах.

Футболисту удается забивать 40 или более голов уже шесть сезонов подряд.

Также Левандовски обновил свой рекорд по голам в Бундеслиге.

Lewandowski has now scored 40+ goals for the SIXTH consecutive season:



15-16: 42 in 51 games

16-17: 43 in 47 games

17-18: 41 in 48 games

18-19: 40 in 47 games

19-20: 55 in 47 games

20-21: 42 in 36 games*



Incredible consistency 👏 pic.twitter.com/hLbg9tFzyV