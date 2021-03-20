Левандовски оформил хет-трик за 21 минуту в матче со Штутгартом

32-летний польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметился хет-триком в поединке 26-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».

Левандовски забил три мяча в первом тайме — на 18-й, 23-й и 39-й минутах. Бомбардиру потребовалась всего 21 минута, чтобы оформить хет-трик.

На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу «Баварии». Еще один гол на счету Гнабри.

Стоит отметить, что на 13-й минуте встречи «Бавария» осталась в меньшинстве после удаления Дэйвиса.

В текущем сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, где забил 42 мяча (по состоянию на конец первого тайма матча со «Штутгартом») и отдал 8 результативных передач.