Левандовски оформил хет-трик за 21 минуту в матче со Штутгартом

Польский нападающий «Баварии» отметился новым достижением. Его команда играла в меньшинстве

  • 20.03.2021 17:31
  • 1006 просмотров
  • 2 комментария
Левандовски оформил хет-трик за 21 минуту в матче со Штутгартом
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметился хет-триком в поединке 26-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта».

Левандовски забил три мяча в первом тайме — на 18-й, 23-й и 39-й минутах. Бомбардиру потребовалась всего 21 минута, чтобы оформить хет-трик.

На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу «Баварии». Еще один гол на счету Гнабри.

Стоит отметить, что на 13-й минуте встречи «Бавария» осталась в меньшинстве после удаления Дэйвиса.

В текущем сезоне Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, где забил 42 мяча (по состоянию на конец первого тайма матча со «Штутгартом») и отдал 8 результативных передач.

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Источник — Sport.ua

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    YOU OK?
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      YOU OK?, 20.03.2021 17:54
    0
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.03.2021 17:49
    0
    Идиоты с Франс футбола,как можно было отменить золотой мяч в 2020 все же турниры игрались кроме евро
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 17:54
    0
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.03.2021 17:49
    0
    Идиоты с Франс футбола,как можно было отменить золотой мяч в 2020 все же турниры игрались кроме евро
    Ссылка
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