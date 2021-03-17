Этот город я люблю. Почему Надаль решил не играть на Мастерсе в Майами?

Испанец Рафаэль Надаль, третья ракетка мира, решил отказаться от выступления на Мастерсе в Майами.

Рафа написал в соцсетях: «Должен сообщить, что я не буду играть в Майами, в городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к выступлению на грунте в Европе».

Турнир во Флориде пройдет с 22 марта по 4 апреля. Рафаэль Надаль 5 раз был финалистом Miami Open и все 5 финалов проиграл.