Этот город я люблю. Почему Надаль решил не играть на Мастерсе в Майами?

Испанец Рафаэль Надаль, третья ракетка мира, решил отказаться от выступления на Мастерсе в Майами.

Рафа написал в соцсетях: «Должен сообщить, что я не буду играть в Майами, в городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к выступлению на грунте в Европе».

Турнир во Флориде пройдет с 22 марта по 4 апреля. Рафаэль Надаль 5 раз был финалистом Miami Open и все 5 финалов проиграл.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻