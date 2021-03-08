Азаренко снялась. Тревизан, проигравшая Цуренко, начнет сразу с 2-го раунда

Большая несправедливость на турнире WTA в городе Дубай

  • 08.03.2021 06:45
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Азаренко снялась. Тревизан, проигравшая Цуренко, начнет сразу с 2-го раунда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Тревизан

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с хардового турнира WTA в городе Дубай (ОАЭ).

Вместо нее будет играть лаки-лузер Мартина Тревизан, которую в двух сетах легко обыграла украинка Леся Цуренко в финале квалификации.

Таким образом, Леся Цуренко сыграет первый круг турнира (против румынки Сораны Кырсти), а итальянка попадает сразу во второй раунд. Дело в том, что Виктория Азаренко имела высокий 7-й номер посева, и топ-8 игроков пропускают стартовый раунд.

Первым номером посева в Дубае является украинка Элина Свитолина.

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Источник — WTA Insider

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