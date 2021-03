Азаренко снялась. Тревизан, проигравшая Цуренко, начнет сразу с 2-го раунда

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с хардового турнира WTA в городе Дубай (ОАЭ).

Вместо нее будет играть лаки-лузер Мартина Тревизан, которую в двух сетах легко обыграла украинка Леся Цуренко в финале квалификации.

Таким образом, Леся Цуренко сыграет первый круг турнира (против румынки Сораны Кырсти), а итальянка попадает сразу во второй раунд. Дело в том, что Виктория Азаренко имела высокий 7-й номер посева, и топ-8 игроков пропускают стартовый раунд.

Первым номером посева в Дубае является украинка Элина Свитолина.

LL Martina Trevisan takes Victoria Azarenka’s spot in the draw and has a bye into 2R.



Revised #DDFTennis Draw: pic.twitter.com/LiFEqyVOaQ