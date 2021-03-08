Азаренко снялась. Тревизан, проигравшая Цуренко, начнет сразу с 2-го раунда

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с хардового турнира WTA в городе Дубай (ОАЭ).
Вместо нее будет играть лаки-лузер Мартина Тревизан, которую в двух сетах легко обыграла украинка Леся Цуренко в финале квалификации.
Таким образом, Леся Цуренко сыграет первый круг турнира (против румынки Сораны Кырсти), а итальянка попадает сразу во второй раунд. Дело в том, что Виктория Азаренко имела высокий 7-й номер посева, и топ-8 игроков пропускают стартовый раунд.
Первым номером посева в Дубае является украинка Элина Свитолина.
LL Martina Trevisan takes Victoria Azarenka’s spot in the draw and has a bye into 2R.— WTA Insider (@WTA_insider) March 7, 2021
Revised #DDFTennis Draw: pic.twitter.com/LiFEqyVOaQ
Источник — WTA Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.