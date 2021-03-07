Цуренко вышла в основную сетку турнира в Дубае

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146) преодолела квалификацию турнира WTA 1000 в Дубае.
В финале Цуренко в двух сетах уверенно обыграла Мартину Тревизан из Италии (№90 WTA).
Мартина Тревизан (Италия) – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 1:6
Напомним, что первый номер посева турнира получила Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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