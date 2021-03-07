Цуренко вышла в основную сетку турнира в Дубае

В финале квалификации украинка разбила Мартину Тревизан

  • 07.03.2021 10:12
  • 703 просмотра
  • 1 комментарий
Цуренко вышла в основную сетку турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146) преодолела квалификацию турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале Цуренко в двух сетах уверенно обыграла Мартину Тревизан из Италии (№90 WTA).

Мартина Тревизан (Италия) – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 1:6

Напомним, что первый номер посева турнира получила Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2021 10:58
    0
    Молодчинка Леся.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2021 10:58
    0
    Молодчинка Леся.
    Ссылка
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