Снова первый номер посева. Свитолина пропустит первый круг в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на турнире WTA 1000 в Дубае.
Это второй кряду турнир, на котором украинка получила первый номер и пропускает стартовый круг. Соперница Свитолиной по второму раунду определится во встрече Ван Цян (№34) и Светланы Кузнецовой (№39).
Для Элины это 7-й кряду турнир в Дубае, где она дважды выигрывала титул.
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Источник — Большой теннис Украины
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