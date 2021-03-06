Снова первый номер посева. Свитолина пропустит первый круг в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на турнире WTA 1000 в Дубае.

Это второй кряду турнир, на котором украинка получила первый номер и пропускает стартовый круг. Соперница Свитолиной по второму раунду определится во встрече Ван Цян (№34) и Светланы Кузнецовой (№39).

Для Элины это 7-й кряду турнир в Дубае, где она дважды выигрывала титул.