Состоялась жеребьевка ATP Cup

Турнир стартует 1 февраля

  • 22.01.2021 09:40
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Состоялась жеребьевка ATP Cup
© ATP Cup

Состоялась жеребьевка командного турнира ATP Cup.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Сербия, Германия, Канада
Группа В: Испания, Греция, Австралия
Группа С: Австрия, Италия, Франция
Группа D: Россия, Аргентина, Япония

По итогам группового этапа команды, занявшие первые места, выйдут в полуфинал, где между собой сыграют победители групп А и D, а также B и С.

Формат матчевых встреч: два одиночных поединка (первые номера команд против первых, вторые против вторых) и пара. 

Отметим, что второй розыгрыш ATP Cup стартует на кортах в Мельбурне 1 февраля. Действующий чемпион – команда Сербии.

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Источник — ATP Cup

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