Состоялась жеребьевка ATP Cup

Состоялась жеребьевка командного турнира ATP Cup.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Сербия, Германия, Канада
Группа В: Испания, Греция, Австралия
Группа С: Австрия, Италия, Франция
Группа D: Россия, Аргентина, Япония
По итогам группового этапа команды, занявшие первые места, выйдут в полуфинал, где между собой сыграют победители групп А и D, а также B и С.
Формат матчевых встреч: два одиночных поединка (первые номера команд против первых, вторые против вторых) и пара.
Отметим, что второй розыгрыш ATP Cup стартует на кортах в Мельбурне 1 февраля. Действующий чемпион – команда Сербии.
The world's best are ready 💪— ATPCup (@ATPCup) January 22, 2021
This Is Tennis. That Means The World. #ATPCup pic.twitter.com/sIQlERcW3z
Источник — ATP Cup
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