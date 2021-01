Состоялась жеребьевка ATP Cup

Состоялась жеребьевка командного турнира ATP Cup.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Сербия, Германия, Канада

Группа В: Испания, Греция, Австралия

Группа С: Австрия, Италия, Франция

Группа D: Россия, Аргентина, Япония

По итогам группового этапа команды, занявшие первые места, выйдут в полуфинал, где между собой сыграют победители групп А и D, а также B и С.

Формат матчевых встреч: два одиночных поединка (первые номера команд против первых, вторые против вторых) и пара.

Отметим, что второй розыгрыш ATP Cup стартует на кортах в Мельбурне 1 февраля. Действующий чемпион – команда Сербии.

The world's best are ready 💪



This Is Tennis. That Means The World. #ATPCup pic.twitter.com/sIQlERcW3z