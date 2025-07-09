Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»
Нападающий «Зари» в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что может покинуть луганскую команду
У «Зари» сейчас перерыв между сборами, которые проходят в Словении. Сайт Sport.ua воспользовался этой паузой и поговорил, пожалуй, с самым авторитетным игроком луганской команды Филиппом Будковским.
В этой беседе читатели узнают о том, как идет тренировочный процесс, о разнице между прошлым тренером Младеном Бартуловичем и нынешним наставником Виктором Скрипником, а также Будковский из первых уст сообщил о нашумевшем разговоре со Скрипником. Но начали мы разговор с итогов прошлого чемпионата.
– Филипп, в прошлом сезоне УПЛ «Заря» заняла седьмое место. Как это было воспринято?
– У нас была цель попасть в еврокубки. И мы могли это сделать, но на финише чемпионата, к сожалению, упустили эту возможность. Все были расстроены, поскольку «Заря» – это команда, которая всегда хочет выступать на международной арене.
Верю, что ошибки будут проанализированы, сделаны выводы и будем стремиться выполнить задачу в предстоящем сезоне.
– В «Заре» сменился главный тренер во многом из-за этого?
– Я не могу сказать. Эти вопросы лучше задавать руководству клуба.
– На данный момент у «Зари» завершилась первая часть сборов. Все идет по плану?
– Думаю, да. Однако сборы, это всегда тяжело, поскольку у нас по три тренировки в день. Есть, что усовершенствовать.
– В команде ты самый опытный и самый возрастной футболист. Советы даешь молодым?
– Бывает, спрашивают, а бывает, и сам подсказываю. Иногда приходится и напихать. Это нормально в футболе, все воспринимают критику, в том числе и я. Благодаря этому идет прогресс.
– С кем из нынешних футболистов «Зари» ты знаком наибольшее количество времени?
– С момента моего последнего выступления за луганчан таковых в команде уже не осталось.
– Как на сборах коротаете досуг?
– По-разному. Кто-то книги читает, кто-то на PlayStation играет, а кто-то и в карты.
– Ты что из перечисленного предпочитаешь?
– Больше предпочитаю почитать книгу, но иногда и в карты могу сыграть.
– Кому нет равных по части азартных игр?
– Есть у нас парочка ребят, Игорь Горбач и Навин Малыш. Хорошая карта всегда у них (улыбается).
– Ставки символические?
– В принципе, да. Кто-то за ужин заплатить или чем-то нужно угостить, например, кофе.
– Ты больше угощаешь или тебя?
– У меня ситуация 50 на 50.
– «Зарю» снова возглавил Виктор Скрипник. Что-то изменилось в его методике по сравнению, к примеру, с 2019 годом, когда ты был?
– У наставника остались те же принципы работы. Я с этим процессом знаком. Думаю, тем, кто раньше тренера не знал, интересно проводить тренировки под руководством специалиста, который достигал больших высот и как наставник, и как футболист.
– Насколько сильно отличается тренировочный процесс между Младеном Бартуловичем и Виктором Скрипником?
– У каждого тренера свое видение футбола. Нам было интересно с Бартуловичем, также, как и со Скрипником, у которого есть свои нововведения. Но что объединяет этих наставником, что футболисты проводят много времени с мячом, а это по душе.
– Руководством клуба обрисованы задачи на сезон?
– Конкретно – пока еще нет. Но, как я уже сказал, думаю, ничего в этом плане не поменяется, мы будем стремиться попасть в еврокубки.
– Не могу не задать вопрос о том, рассчитывает ли на тебя наставник? На эту тему писали многие отечественные СМИ.
– Действительно, разговор был. Он состоялся из-за того, что у меня были предложения от других клубов.
– Каким был итог вашего разговора?
– Если мы общаемся о «Заре», значит, я в команде (улыбается). У меня еще год контракта, поэтому буду стараться на данном этапе приносить пользу команде. А дальше жизнь покажет. Во всяком случае, главный тренер на меня рассчитывает.
– А если снова поступят предложения?
– Если будет что-то интересное, то все может произойти, трансферное окно еще открыто.
– Президент клуба Евгений Геллер говорил, что отпустит тебя только в зарубежный клуб, чтобы не усиливать конкурентов в УПЛ. Это правда?
– Да. Это соответствует действительности.
– Но пока не было предложений, от которых нельзя отказываться?
– Совершенно верно.
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