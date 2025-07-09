Филипп БУДКОВСКИЙ: «Скрипник на меня рассчитывает»

У «Зари» сейчас перерыв между сборами, которые проходят в Словении. Сайт Sport.ua воспользовался этой паузой и поговорил, пожалуй, с самым авторитетным игроком луганской команды Филиппом Будковским.

В этой беседе читатели узнают о том, как идет тренировочный процесс, о разнице между прошлым тренером Младеном Бартуловичем и нынешним наставником Виктором Скрипником, а также Будковский из первых уст сообщил о нашумевшем разговоре со Скрипником. Но начали мы разговор с итогов прошлого чемпионата.

– Филипп, в прошлом сезоне УПЛ «Заря» заняла седьмое место. Как это было воспринято?

– У нас была цель попасть в еврокубки. И мы могли это сделать, но на финише чемпионата, к сожалению, упустили эту возможность. Все были расстроены, поскольку «Заря» – это команда, которая всегда хочет выступать на международной арене.

Верю, что ошибки будут проанализированы, сделаны выводы и будем стремиться выполнить задачу в предстоящем сезоне.

– В «Заре» сменился главный тренер во многом из-за этого?

– Я не могу сказать. Эти вопросы лучше задавать руководству клуба.

– На данный момент у «Зари» завершилась первая часть сборов. Все идет по плану?

– Думаю, да. Однако сборы, это всегда тяжело, поскольку у нас по три тренировки в день. Есть, что усовершенствовать.

– В команде ты самый опытный и самый возрастной футболист. Советы даешь молодым?

– Бывает, спрашивают, а бывает, и сам подсказываю. Иногда приходится и напихать. Это нормально в футболе, все воспринимают критику, в том числе и я. Благодаря этому идет прогресс.

– С кем из нынешних футболистов «Зари» ты знаком наибольшее количество времени?

– С момента моего последнего выступления за луганчан таковых в команде уже не осталось.

– Как на сборах коротаете досуг?

– По-разному. Кто-то книги читает, кто-то на PlayStation играет, а кто-то и в карты.

– Ты что из перечисленного предпочитаешь?

– Больше предпочитаю почитать книгу, но иногда и в карты могу сыграть.

– Кому нет равных по части азартных игр?

– Есть у нас парочка ребят, Игорь Горбач и Навин Малыш. Хорошая карта всегда у них (улыбается).

– Ставки символические?

– В принципе, да. Кто-то за ужин заплатить или чем-то нужно угостить, например, кофе.

– Ты больше угощаешь или тебя?

– У меня ситуация 50 на 50.

– «Зарю» снова возглавил Виктор Скрипник. Что-то изменилось в его методике по сравнению, к примеру, с 2019 годом, когда ты был?

– У наставника остались те же принципы работы. Я с этим процессом знаком. Думаю, тем, кто раньше тренера не знал, интересно проводить тренировки под руководством специалиста, который достигал больших высот и как наставник, и как футболист.

– Насколько сильно отличается тренировочный процесс между Младеном Бартуловичем и Виктором Скрипником?

– У каждого тренера свое видение футбола. Нам было интересно с Бартуловичем, также, как и со Скрипником, у которого есть свои нововведения. Но что объединяет этих наставником, что футболисты проводят много времени с мячом, а это по душе.

– Руководством клуба обрисованы задачи на сезон?

– Конкретно – пока еще нет. Но, как я уже сказал, думаю, ничего в этом плане не поменяется, мы будем стремиться попасть в еврокубки.

– Не могу не задать вопрос о том, рассчитывает ли на тебя наставник? На эту тему писали многие отечественные СМИ.

– Действительно, разговор был. Он состоялся из-за того, что у меня были предложения от других клубов.

– Каким был итог вашего разговора?

– Если мы общаемся о «Заре», значит, я в команде (улыбается). У меня еще год контракта, поэтому буду стараться на данном этапе приносить пользу команде. А дальше жизнь покажет. Во всяком случае, главный тренер на меня рассчитывает.

– А если снова поступят предложения?

– Если будет что-то интересное, то все может произойти, трансферное окно еще открыто.

– Президент клуба Евгений Геллер говорил, что отпустит тебя только в зарубежный клуб, чтобы не усиливать конкурентов в УПЛ. Это правда?

– Да. Это соответствует действительности.

– Но пока не было предложений, от которых нельзя отказываться?

– Совершенно верно.