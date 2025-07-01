Скрипнику не нужен экс-игрок сборной Украины. Известна позиция Зари

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник не заинтересован в услугах экс-форварда сборной Украины Филиппа Будковского.

По информации источника, новый наставник клуба провел разговор с 33-летним футболистом, в ходе которого сообщил, что не рассчитывает на опытного игрока.

В товарищеском матче против румынского «Петролула» Будковский сыграл весь матч из-за отсутствия альтернативы в центре атаки. Скрипник надеется, что луганский клуб подпишет другого форварда во время летнего трансферного окна.

Президент «Зари» Евгений Геллер готов отпустить футболиста, но только в иностранный клуб, так как не намерен усилять конкурентов в чемпионате. На данный момент неизвестно, где продолжит карьеру опытный форвард.

По итогам сезона луганский клуб занял седьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона. После завершения чемпионата команду покинул главный тренер Младен Бартулович.