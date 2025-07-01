Скрипнику не нужен экс-игрок сборной Украины. Известна позиция Зари
Филип Будковский не сможет рассчитывать на игровое время в луганском клубе
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник не заинтересован в услугах экс-форварда сборной Украины Филиппа Будковского.
По информации источника, новый наставник клуба провел разговор с 33-летним футболистом, в ходе которого сообщил, что не рассчитывает на опытного игрока.
В товарищеском матче против румынского «Петролула» Будковский сыграл весь матч из-за отсутствия альтернативы в центре атаки. Скрипник надеется, что луганский клуб подпишет другого форварда во время летнего трансферного окна.
Президент «Зари» Евгений Геллер готов отпустить футболиста, но только в иностранный клуб, так как не намерен усилять конкурентов в чемпионате. На данный момент неизвестно, где продолжит карьеру опытный форвард.
По итогам сезона луганский клуб занял седьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона. После завершения чемпионата команду покинул главный тренер Младен Бартулович.
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