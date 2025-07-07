Украина. Премьер лига07 июля 2025, 19:50 |
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Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Проблемы возникли у Павла Ориховского
07 июля 2025, 19:50 |
1654
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Полузащитник ковалевского «Колоса» украинец Павел Ориховский пропустит старт сезона УПЛ.
По информации источника, на прошлой неделе футболист попал в тяжелое ДТП. Павел и его семья сейчас в порядке, но сам футболист рискует пропустить первую половину сезона Украинской премьер-лиги 2025/26.
В прошлом сезоне Ориховский провел 28 матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что 17-летний игрок «Легии» попал в реанимацию после ДТП, а сестра погибла.
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