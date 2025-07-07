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  4. Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 19:50 |
1654
1

Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП

Проблемы возникли у Павла Ориховского

07 июля 2025, 19:50 |
1654
1
Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП
УПЛ. Павел Ореховский

Полузащитник ковалевского «Колоса» украинец Павел Ориховский пропустит старт сезона УПЛ.

По информации источника, на прошлой неделе футболист попал в тяжелое ДТП. Павел и его семья сейчас в порядке, но сам футболист рискует пропустить первую половину сезона Украинской премьер-лиги 2025/26.

В прошлом сезоне Ориховский провел 28 матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что 17-летний игрок «Легии» попал в реанимацию после ДТП, а сестра погибла.

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Павел Ориховский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ДТП травма
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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