Известный украинский футболист, игравший за Динамо, попал в тяжелое ДТП

Полузащитник ковалевского «Колоса» украинец Павел Ориховский пропустит старт сезона УПЛ.

По информации источника, на прошлой неделе футболист попал в тяжелое ДТП. Павел и его семья сейчас в порядке, но сам футболист рискует пропустить первую половину сезона Украинской премьер-лиги 2025/26.

В прошлом сезоне Ориховский провел 28 матчей и забил два гола. Ранее сообщалось, что 17-летний игрок «Легии» попал в реанимацию после ДТП, а сестра погибла.