В четверг, 3 июля, футбольную Польшу потрясла трагическая новость. 17-летний игрок юношеской команды варшавской «Легии» Ксаверий Ежевски попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии его 18-летняя сестра погибла на месте, а сам футболист в критическом состоянии доставлен в больницу.

Авария произошла на трассе между населенными пунктами Гощице и Цяхцин в Мазовецком воеводстве. По предварительным данным, автомобиль Toyota Yaris по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что на место происшествия срочно прибыли пожарные, полиция, бригада скорой помощи и даже вертолет авиационной медицинской службы.

К сожалению, девушка погибла мгновенно, и медикам не удалось ее спасти. Ее брат, Ксаверий, которого считают одним из самых перспективных игроков поколения, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его жизни угрожает опасность, врачи борются за него.

Информацию о трагедии подтвердил клуб «Легия». Академия опубликовала официальное заявление:

«Игрок команды U-17 Ксаверий Ежевски находится в больнице в тяжелом состоянии после трагической автомобильной аварии, в которой погибла его сестра. Руководство, сотрудники клуба, коллеги и тренеры академии выражают искреннейшие соболезнования родителям Ксаверия и разделяют их боль. Мы окажем всю возможную поддержку нашему игроку и его семье. Ксаверий, весь клуб с тобой».

Как сообщили представители полиции, причина аварии на данный момент не установлена, однако, по предварительным выводам, автомобиль не превышал допустимую скорость. Кто именно находился за рулем, следствию еще предстоит выяснить.

Напомним, в этот же день в ДТП в Испании погиб известный футболист – 28-летний нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота вместе со своим младшим братом. Таким образом, в футбольном мире произошла вторая серьезная трагедия за одни сутки.

ФОТО. 17-летний игрок Легии попал в реанимацию после ДТП, его сестра погибла